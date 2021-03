Ebikon Schwarzspecht, Wiedehopf oder was? Im Gelände oberhalb des Rotsees wurden während zweier Tagen Aufwertungsmassnahmen umgesetzt. Heidi Koch 19.03.2021, 11.01 Uhr

Eine motivierte Gruppe Freiwilliger mit dem Verein «Äbike grünt» war bei den Arbeiten mit von der Partie. Bild: Mo Henzmann

An zwei Tagen entstanden im steilen Gelände oberhalb des Rotsees im Zuge von Aufwertungsmassnahmen des Kantons (Dienststelle Landwirtschaft und Wald, lawa) eine Niederhecke von 150 m Länge zur Vernetzung von Feldgehölz und Sedelwald bzw. ein Feldgehölz oberhalb der Bahnlinie in der Nähe des Seehofs. Unglaubliche 480 Pflanzen/300 Pflanzen mit einem Anteil von über 40% Dorngehölz (gute Handschuhe!) wurden am Hang (gute Schuhe!) eingepflanzt unter fachgerechter Anleitung von Sybille Roos, lawa und Martin Buchs.