Streit um Parkgebühren: Mall of Switzerland verliert vor Gericht

Ebikon Streit um Halbierung der Parkgebühren: Mall of Switzerland blitzt vor dem Bundesgericht ab Statt zwei Franken sollte die erste Stunde Parkieren im Ebikoner Einkaufszentrum künftig nur noch einen Franken kosten. Mit diesen Plänen erleidet die Mall of Switzerland nun aber Schiffbruch. Julian Spörri 07.04.2022, 12.00 Uhr

Die Mall of Switzerland moniert wegen der Parkgebühren eine Ungleichbehandlung mit anderen Einkaufszentren. Bild: Boris Bürgisser (Ebikon, 22. Juni 2021)

Wie viel soll das Parkieren bei der Mall of Switzerland kosten? Mit dieser Frage musste sich jüngst das Bundesgericht beschäftigen. Denn das Einkaufszentrum reichte im Mai 2019 bei der Gemeinde Ebikon ein Gesuch um Senkung der Parkgebühren ein. Ein Dorn im Auge war den Mall-Verantwortlichen insbesondere die zwei Franken Grundgebühr für die erste Stunde, die ihrer Ansicht nach halbiert werden sollte.

Nicht in Frage kam dies für den Ebikoner Gemeinderat, der das Gesuch ablehnte. Er verwies auf eine Vereinbarung aus dem Jahr 2007 zwischen der Gemeinde und der Bauherrschaft des damals noch unter dem Namen Ebisquare laufenden Projekts. Darin verpflichtete die Bauherrschaft sich und ihre allfälligen Nachfolger, die Parkplätze zu bewirtschaften und eine Gebühr von zwei Franken für die Mindestparkdauer von einer Stunde zu erheben. Diese Auflage wurde von den Behörden zum Bestandteil der späteren Baubewilligung gemacht. Die Luzerner Sektion des Verkehrs-Clubs der Schweiz (VCS) unterzeichnete die Vereinbarung und sicherte im Gegenzug den Rückzug der Einsprache gegen den Bebauungsplan Ebisquare zu.

Nur halb so viele Autofahrten wie erlaubt

Die Mall-Verantwortlichen beriefen sich in ihrem Gesuch auf einen Abschnitt in der Vereinbarung, laut welchem «für den Fall veränderter Verhältnisse» eine Anpassung beantragt werden kann. Sie argumentierten, dass die festgelegte Zahl der Autofahrten massiv unterschritten werde. So sei etwa im Jahr 2019 das Kontingent von rund drei Millionen Fahrten nur zu 56 Prozent ausgeschöpft worden. Nach Auffassung der Mall sind die Parkgebühren zur Begrenzung der Autofahrten deshalb «nicht mehr oder jedenfalls nicht mehr in der ursprünglichen Höhe» erforderlich.

Die Gemeinde Ebikon stellte demgegenüber klar, dass die Erwartung anderer Fahrtenzahlen nicht genüge, um eine Änderung der vorgeschriebenen Parkgebühren zu rechtfertigen. Dasselbe gelte für die von der Mall kritisierte Ungleichbehandlung mit der Konkurrenz. Schliesslich seien die Tarife der umliegenden Einkaufszentren bereits bei der Erteilung der Baubewilligung bekannt gewesen. Diese Argumentation wurde im Juni 2021 auch vom Luzerner Kantonsgericht gestützt.

Parkgebühr soll Umstieg auf ÖV fördern

Den Entscheid focht das Einkaufszentrum beim Bundesgericht an – ohne Erfolg, wie sich nun zeigt. Die drei Lausanner Richter verweisen darauf, dass die Parkgebühr nicht einzig der Einhaltung der Fahrtenzahlen diene, sondern generell eine Lenkungswirkung zu Gunsten des ÖV und des Langsamverkehrs bewirken solle. Entsprechend stelle die Nichtausschöpfung der maximal erlaubten Autofahrten keine wesentliche Änderung der Verhältnisse dar, die ein Rückkommen auf die Baubewilligung rechtfertigen würde.

Keinen Einfluss hat das Urteil des Bundesgerichts derweil auf die im Herbst 2019 vorgenommene Reduktion der Parkgebühren. Damals senkte die Mall den Preis für bis zu drei Stunden Parkieren von vier auf zwei Franken. Die behördliche Auflage hinsichtlich der ersten 60 Minuten wird damit erfüllt. Die zweite und dritte Stunde sind seither jedoch quasi gratis – ganz zum Ärger des VCS.

Hinweis: Urteil 1C_428/2021

