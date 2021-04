Drive-in-Projekt in Ebikon «Verkehrsgutachten fehlt» – VCS macht Einsprache gegen geplante KFC-Filiale VCS und Pro Velo haben Einsprache eingelegt gegen das Bauprojekt für ein Fast-Food-Restaurant von Kentucky Fried Chicken in Ebikon. Es gibt auch Unstimmigkeiten mit dem Masterplan der Gemeinde. Roman Hodel 14.04.2021, 05.00 Uhr

Frittierte, panierte Pouletstücke in allen Formen und Grössen sind das Markenzeichen von Kentucky Fried Chicken (KFC). Die Würzmischung hierfür ist seit 1939 unverändert und lagert laut Firmen-Website «in einem Stahlsafe» in der Konzernzentrale in Louisville (USA).