Ebikon Vom Bürogummi zum Bastler: Pensionär konstruiert Kugelibahnen aus Schwemmholz und Metall Er hat sich gut auf die Zeit nach seiner Berufstätigkeit vorbereitet. Erich Jacxsens wechselte nach der Pension sein Betätigungsfeld vom Bürogummi zum chaotischen Konstrukteur. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 09.09.2021, 19.58 Uhr

Es ist nicht ausgeschlossen, dass man in einem Zugabteil in der Zentralschweiz einem Passagier begegnet, der einen knorrigen Wurzelstock als Gepäckstück mitführt. Falls dies eintrifft: Bei dem Mann handelt es sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um Erich Jacxsens aus Ebikon.

Der 73-jährige Pensionär findet auf seinen Wanderungen und Ausflügen öfter mal Schwemmholz, das er mit nach Hause nimmt und in seiner Werkstatt verarbeitet. Er verwendet das Element für den Bau von Kugelbahnen – auf Mundart Chögelibahne. Das für ihn wertvolle Material holt er meistens im Entlebuch an der Kleinen Emme. «Meine Frau verdreht oft die Augen, wenn ich am Ufer wieder ein sperriges Stück entdecke und dieses mit in den Zug nehme. Sie tut dann so, als kenne sie den Mann mit dem Stück Holz nicht», sagt Jacxsens scherzhaft.

Der Kugelbahnkonstrukteur verwendet auffällig viele Glöcklein

Wobei das natürlich so nicht ganz richtig ist. Margrit Jacxsens steht 100-prozentig hinter dem Hobby ihres Mannes und bringt sich gerne aktiv mit ein. Sie hält ebenfalls fleissig Ausschau nach Kleinteilen, die sich als Baumaterial eignen. Allerdings tut sie das an den Flohmärkten und in Brockenstuben und nicht in der Natur. «Sie hat ein Auge dafür, was ich einbauen will und ist mir eine grosse Hilfe», gibt Jacxsens zu. Es sind auffällig viele Glöcklein, die er bei seinen Konstruktionen verwendet.

Die meisten seiner Bahnen bestehen im Kern aus Schwemmholz. Um das Naturbauteil wird die Kugelbahn aus verschiedenen Metallteilen aufgebaut. Jacxsens zählt die Arbeitsschritte auf: «Zuerst säubere ich die Oberfläche des Holz. Das Stück wird geschliffen und falls notwendig von Ungeziefer befreit. Sobald das Material trocken ist, geht die Arbeit mit dem Metall los.» Der Hobby-Schlosser hat geschickte Hände, aber er erlernte nie ein Handwerk.

«Ich war ein klassischer

Bürogummi bei den SBB.»

Im Hinblick auf seine Pension habe er sich Gedanken gemacht, wie er diese vernünftig gestalten könne. Zur Vorbereitung schraubte er sein Arbeitspensum zuerst auf 80 Prozent herunter. «Es stand für mich fest, dass ich als Rentner eine Tagesstruktur brauche. Wandern ist schon gut, aber ich kann nicht jeden Tag z Bärg go», so Jacxsens.

So kam er auf die Kugelbahnen. Die Inspiration holte er sich bei einem Kollegen, der seit Jahren solche bastelt. Jacxsens war von Beginn weg begeistert: «Es gibt kaum jemanden, der nicht als Kind mit Kugelbahnen oder Murmeln gespielt hat. Deshalb üben die Chögelibahnen auf fast alle Leute eine Faszination aus», ist er überzeugt.

Beim befreundeten Metallbauer Brun und Arnold in Ebikon darf er regelmässig in der Werkstatt an seinen Konstruktionen arbeiten. Das meiste Material holt er aus der Altmetallmulde. «Für meine Werke existieren keine Pläne. Ich setze das Holz auf eine Fläche und beginne damit, Drähte zu biegen, Bleche abzukanten und Rohre an Flacheisen zu schweissen, gerade so wie es mich dünkt», beschreibt er grob, wie er an eine neue Kugelbahn herangeht.

Die Bedienung der Maschinen in der Werkstatt haben ihm die Handwerker des Betriebs beigebracht. Auch wie man mit einer Schutzgasschweissanlage umgeht, zeigten sie ihm. Wobei «Schweissen» ein grosses Wort sei, wie Jacxsens selber sagt. «Ein Fachmann würde eine Schweissarbeit von mir wohl nicht als gelungen bezeichnen.»

Eher ein chaotischer Konstrukteur als ein Künstler

Doch genau die nicht perfekte Bearbeitung verleiht seinen Konstruktionen den typischen Charakter. Die zum Teil über einen Meter hohen Chögelibahnen erinnern unweigerlich an Werke des Künstlers Jean Tinguely. «Meine Bahnen bewegen sich, tönen und tschätteren zwar auch. Aber hier bewegen wir uns ein paar Nummern kleiner. Ich bezeichne mich als chaotischen Konstrukteur, nicht als Künstler», wehrt Jacxsens ab.

Was immer er sagt. Man kommt nicht ganz ohne den Vergleich mit Tinguely aus, um die Kugelbahnen zu beschreiben. Rund 40 hat Jacxsens in achteinhalb Jahren gebaut. Die Arbeiten nehmen viel Zeit in Anspruch, im Durchschnitt benötige er 100 Stunden pro Konstruktion. Natürlich stehen die nicht alle in seiner Wohnung, dort sind deren zwei. Die meisten Bahnen sind im Besitz von Privatpersonen. Eine konnte er an eine Versicherung verkaufen, eine andere an ein Altersheim und eine weitere steht im Spritzenhaus in Ebikon. Von Freitag bis Sonntag sind seine Chögelibahnen in der Kunstgalerie Ductus in Luzern ausgestellt. Das Spezielle an seinen Konstruktionen: Man darf sie anfassen. «Unbedingt. Bitte berühren. Die Kugeln müssen rollen. Dann kann man sich dem Zauber der Chögelibahn nicht mehr entziehen», sagt Jacxsens.

Erich Jacxsens Kugelbahnen in der Kunstgalerie Ductus, Gibraltarsrasse 24, Luzern

Freitag, 10. September – 9 bis 20 Uhr; Samstag, 11. September – 9 bis 20 Uhr; Sonntag, 12. September – 14 bis 18 Uhr. Weitere Infos gibt es hier.