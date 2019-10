Ebikon will Strasse sicherer machen

Nach einem tödlichen Unfall vor einem Jahr sollen auf der Kaspar-Koppstrasse in Ebikon Schwellen installiert werden.

Robert Knobel

Die Kreuzung Rotseeweg/Kaspar-Koppstrasse (rote Markierung).

Im Herbst 2018 kam es in Ebikon zu einem tragischen Unfall. Auf der Kaspar-Koppstrasse wurde ein 4-jähriges Kind von einem Lieferwagen überfahren und getötet (wir berichteten). Nun soll die damalige Unfallstelle sicherer werden, wie die Gemeinde Ebikon mitteilt. Konkret werden im Bereich der Kreuzung Kaspar-Koppstrasse/ Rotseeweg Schwellen angebracht, welche die Autofahrer zum Verlangsamen zwingen. Zusätzlich wird bei der Kreuzung ein Spiegel angebracht, um die Sicht für Automobilisten zu verbessern, die von der Luzernerstrasse her kommen. Der Spiegel soll belags- und vereisungsfrei sein.

Auch auf den übrigen Strassen in Ebikon will die Gemeinde für mehr Sicherheit sorgen. So würden regelmässig mobile Geschwindigkeitsanzeigen angebracht, welche die Verkehrsteilnehmer auf zu hohes Tempo hinweisen.