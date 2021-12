Ebikon Wirren um Spitex Rotsee: Gemeinde verweigert Bewilligung, Gerichtsverfahren angestossen Die Spitex Rotsee bangt um ihre Betriebsbewilligung – und hat Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen einen Entscheid der Gemeinde Ebikon eingereicht. Simon Mathis Jetzt kommentieren 28.12.2021, 05.00 Uhr

Dicke Post für die «Privat Spitex Rotsee AG» mit Sitz in Ebikon: Ihre auf Ende Jahr befristete Betriebsbewilligung wird von der Gemeinde nicht verlängert. Dies geht aus einem Schreiben hervor, das unserer Zeitung vorliegt. Darin heisst es: «Die Gemeinde Ebikon kann nicht sicherstellen, dass das Wohlergehen der betreuten und gepflegten Personen gewährleistet ist.»

Symbolbild: Lpettet / E+

Befristete Bewilligungen sind gemäss Alex Mathis die Norm. Der Geschäftsführer von Ebikon erläutert, dass im vorliegenden Fall Auflagen erteilt worden seien, die «leider wiederholt nicht erfüllt worden sind». Gemäss dem erwähnten Schreiben ist dies der Grund, weshalb die Bewilligung nun ausläuft. Ob der gemeinderätliche Entscheid auch mit einem kürzlich gefällten Urteil gegen den Geschäftsführer der Spitex Rotsee AG zusammenhängt, lässt Mathis offen – wie er auch keine weiteren Auskünfte erteilt. Grund: ein laufendes Verfahren.

«Absolut unhaltbares Vorgehen»

Gesprächiger ist dagegen besagter Geschäftsführer, Theepan Suntharalingam. Gegen ihn erging kürzlich ein Urteil wegen gefälschter Rechnungen, deren finanziellen Schaden er mittlerweile beglichen hat. Unsere Zeitung hat ihn am Montag zum persönlichen Gespräch getroffen. Er betont, dass der vorliegende Fall «gar nichts» mit dem Urteil zu tun habe. Und sagt: «Das Vorgehen der Gemeinde ist unter mehreren Aspekten absolut unhaltbar.» Er habe eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Luzerner Kantonsgericht eingereicht. Wie Suntharalingam betont und aus den uns vorliegenden Dokumenten hervorgeht, ist der Entscheid der Gemeinde Ebikon noch nicht rechtskräftig.

«Dennoch hat die Gemeinde hinter unserem Rücken Klienten von uns darüber ‹informiert›, wir seien ab 1. Januar nicht mehr dazu in der Lage, sie zu pflegen», erzählt Suntharalingam. Dies entspreche aber eben nicht der Wahrheit, da das Verfahren noch nicht abgeschlossen sei. Dass die Gemeinde entsprechende Briefe verschickt hat, belegt ein Exemplar, das der Geschäftsführer unserer Zeitung vorlegte.

«Wir haben alles Menschenmögliche getan»

Suntharalingam macht auch kein Geheimnis aus den zwei Auflagen, die gemäss der Gemeinde nicht eingehalten worden sind: Die Weiterbildungsnachweise seien «ungenügend» und die Qualifikationen der Mitarbeiter «nicht ausreichend nachgewiesen». Beides bestreitet der Geschäftsführer entschieden: «Wir haben alles Menschenmögliche getan, um die Auflagen zu erfüllen – gerade die Weiterbildung war während der Coronakrise eine grosse Herausforderung.» Weiter bestreitet Suntharalingam, dass das Wohlergehen der Klienten in irgendeiner Weise beeinträchtigt gewesen sei:

«Wir hatten noch nie auch nur eine Beschwerde. Ich hätte nicht im Traum gedacht, dass die Gemeinde uns die Bewilligung verweigert.»

Der Beschluss der Gemeinde Ebikon basiert auf einer Empfehlung des Kompetenzzentrums Pflegefinanzierung der Stadt Luzern. Suntharalingam stört sich daran, dass der entsprechende Bericht ohne Signatur verfasst wurde. «Noch wichtiger: Im Bericht finden sich Berechnungsfehler», hält er fest.

Die Spitex Rotsee beschäftigt insgesamt 57 Personen mit gut 4440 Stellenprozenten, davon 12 Lernende in der Pflege. Gepflegt werden 159 Klientinnen und Klienten, 30 von ihnen werden im Haushalt unterstützt. «Auch aus Sorge um das Wohlergehen der Patienten wollen wir einen Aufschub erwirken, da es gerade um die Feiertage herum eine angespannte Versorgungssituation gibt», erläutert Suntharalingam. Er habe mehrmals versucht, Kontakt mit der Gemeinde aufzunehmen und die Situation zu schildern – erfolglos.

«Chaotische und katastrophale Kommunikation»

Eine etwas andere Sicht auf die Dinge hat der Vater einer jungen Frau, die bei der Spitex Rotsee in die Lehre geht. «Wir stehen im Moment völlig im Leeren und wissen nicht, ob unsere Tochter im Januar noch weiterarbeiten kann», sagt der Mann, der anonym bleiben will, auf Anfrage. Die Kommunikation von Seiten Geschäftsleitung sei «chaotisch und katastrophal».

Die Geschäftsleitung habe die Lernenden zudem unter Druck setzen wollen, einen Brief an den Gemeinderat zu unterschreiben, um dessen Entscheidung kurzfristig zu kippen. «Anstelle von solchen aussichtslosen Aktionen würden wir uns eine klare Ansage des Unternehmens wünschen», so der Vater:

«Wir wollen endlich wissen, was Sache ist.»

Demgegenüber sagt Suntharalingam, er habe nicht klarer kommunizieren können, da der Fall eben nicht abgeschlossen sei. Allerdings betont er: «Wir haben eine Übergangslösung für alle unsere Mitarbeitenden in einem anderen Spitex-Unternehmen gefunden. Dies so lange, bis die Sache mit unserer Bewilligung geklärt ist.» Zudem habe man bereits Kontakt mit der Dienststelle Berufs- und Weiterbildung der Stadt Luzern aufgenommen. Laut Suntharalingam habe niemand Druck auf die Lernenden ausgeübt:

«Wir haben aber Kenntnis erhalten von diesem Ansinnen unserer Lernenden, nachdem sie diesbezüglich bereits aktiv geworden sind.»

Angesprochen auf die Vorwürfe Suntharalingams schreibt Alois Mathis von der Gemeinde Ebikon lediglich: «Ob es überhaupt zu einer aufschiebenden Wirkung kommt, wird nun in Kürze das Gericht entscheiden. Aufgrund der nicht erfüllten Auflagen mussten wir handeln.»

