Ebikon Zwei Verletzte nach Bremsmanöver eines Busses – Polizei sucht Zeugen Ein Bus der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) musste am Donnerstagmorgen abrupt abbremsen. Jetzt sucht die Polizei den Fahrer eines dunklen Autos. René Meier 24.06.2021, 17.10 Uhr

Wer Bus fährt und steht, sollte sich festhalten Bild: Pius Amrein (Luzern, 11. März 2020).

Der Vorfall ereignete sich laut Angaben der Luzerner Polizei am Donnerstagmorgen kurz vor 11 Uhr in Ebikon. Ein Gelenktrolleybus der VBL fuhr auf der Luzernerstrasse in Ebikon auf der Busspur Richtung Luzern. Vor dem Kreisel Schachenweid werden Autos mittels Fahrbahnsignalisation darauf hingewiesen, dass der linke Fahrstreifen wegfällt und der gesamte Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen weitergeführt wird. Unmittelbar vor dem herannahenden Trolleybus wechselte ein dunkles Fahrzeug die Fahrspur.