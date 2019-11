Ebikoner Katholiken wagen mit modernem Altar etwas Neues in ihrer Barockkirche 

Die Pfarrkirche St. Maria in Ebikon wurde in den Jahren 1790 bis 1792 nach den Plänen des österreichischen Baumeisters Josef Singer errichtet – nach dem sogenannten Luzerner «Singerschen Landkirchenschema». Singer verantwortet zahlreiche Kirchenbauten in jener Zeit – etwa in Horw und Knutwil. Ihre heutige Gestalt erhielt die Ebikoner Kirche aber erst 1926/27, als man das Kirchenschiff markant Richtung Westen verlängerte sowie in der Mitte ausweitete und mit einer Kuppel ausstattete. Grund: Wegen des Bevölkerungswachstum war die Kirche zu klein geworden. Seither finden darin 455 Gläubige Platz. Die Form ist der St. Galler Stiftskirche nachempfunden. 1968 und 1998 folgten Innenrenovationen. Die letzte Aussenrenovation liegt knapp zehn Jahre zurück. Der Turm ist 35,2 Meter hoch und mit fünf Glocken ausgestattet. (hor)