Ebikoner kauft 106 Jahre altes Teleskop – und will in seinem Garten eine Sternwarte bauen Michel Roth plant, in Ebikon ein Gartenhaus zu errichten, das als Sternwarte genutzt werden soll. Klappt alles mit der Baubewilligung, will er das Fernrohr auch Interessierten zugänglich machen. Julian Spörri 04.08.2020, 17.08 Uhr

Die Astronomische Gesellschaft Luzern (AGL) hat im vergangenen Jahr ein 106 Jahre altes Teleskop ausgemustert und zum Verkauf gestellt. Interesse bekundete dabei auch ein Museum aus Dresden. Doch der Ebikoner Michel Roth bewahrte das Fernrohr vom Verkauf nach Deutschland: «Es wäre schade gewesen, wenn das Teleskop die Region verlassen hätte und hinter Vitrinenglas gelandet wäre», sagt Roth. Obwohl bereits im Jahr 1914 von Gustav Heyde in Dresden gebaut, sei das Teleskop noch voll funktionstüchtig und mitsamt allen Originalteilen erhalten.

Michel Roth Bild: PD

Roth kaufte das Fernrohr von der AGL für 15'000 Franken. Dazu muss man wissen, dass dieses eng mit seiner Familie verbunden ist: Roth ist schon seit Jahrzehnten Mitglied in der AGL und hat das Teleskop in seiner Jugend viel gebraucht. Zudem ist er Enkel von Ernst A. Roth, dem Gründer der Luzerner Sternwarte Hubelmatt. Ernst A. Roth hat das Teleskop vor über 60 Jahren in Betrieb genommen, nachdem dieses von der Luzerner Lehrerkonferenz zwar 1915 angeschafft wurde, aber danach weitgehend ungenutzt blieb.

Eine alte Fotografie zeigt Ernst A. Roth, der durch das Heyde-Fernrohr schaut. Umgeben ist er von angehenden Lehrerinnen. Bild: PD

Gartenhaus integriert sich in lokale Architektur

Nun ist klar, was Michel Roth mit dem Teleskop vorhat. Wie ein auf der Gemeinde Ebikon aufgelegtes Baugesuch zeigt, will der 44-Jährige in seinem Garten eine kleine Sternwarte bauen. Das Spezielle daran: Geplant ist nicht ein klassischer Kuppelbau, sondern ein Gartenhaus mit einer Grundfläche von drei auf drei Metern. Darin soll das rund 250 Kilogramm schwere Teleskop verankert werden. Roth erklärt auf Anfrage: «Weil in unserer Gegend am Rotsee lauter Holzchalets stehen, hätte sich ein Kuppelbau optisch schlecht eingefügt. Darum haben wir uns für einen leichten Holzbau entschieden, bei dem das Dach seitlich heruntergefahren werden kann.»

Eine Skizze des geplanten Gartenhauses, das als Sternwarte genutzt werden soll. Bild: PD

Gemäss Roth ist die Bauphase für September oder Oktober dieses Jahres geplant. So wäre die Sternwarte bereits auf den Winter einsatzbereit. Die Jahreszeit gilt wegen der klaren Luft als astronomische Hauptsaison. Doch bis dahin gilt es noch zwei Hürden zu nehmen: Einerseits hat die Gemeinde Ebikon über das Baugesuch zu entscheiden. Anderseits ist für den Bau eine Grundbuchänderung nötig, der die Nachbarn zustimmen müssen. Roth zeigt sich aber zuversichtlich. Er betont, dass die Konstruktion zusammen mit einer Schreinerei und Fachleuten der AGL entwickelt worden sei. «Die Nachbarn sollen ja nicht aufgeschreckt werden, wenn in der Nacht um 3 Uhr das Schiebedach geöffnet wird», so der Ebikoner.

Beleuchtete Umgebung ist ein Problem

Dass bald von Ebikon aus Sterne beobachtet werden könnten, wirft die Frage nach der Lichtverschmutzung auf. Denn in der Nähe von Roths Haus gibt es mit der Luzernerstrasse eine stark beleuchtete Verkehrsachse. «Das ist der wunde Punkt der Astronomie generell», sagt Roth, darauf angesprochen. «Es ist heutzutage schwierig, der Lichtverschmutzung zu entfliehen.» Die Situation bei seiner geplanten Sternwarte sei jedoch «erträglich», weil sich der Standort auf halbem Weg zwischen der Stadt Luzern und Ebikon befinde. Zudem habe das Heyde-Teleskop eine vergleichsweise kleine Linsenöffnung, wodurch weniger Streulicht eingefangen werde.

Als Folge davon ist das Teleskop vor allem dazu geeignet, nähere Objekte wie Planeten, die Sonne oder den Mond zu beobachten. Für Galaxien und weiter entfernte Sternen braucht es gemäss Roth dagegen eine grössere Öffnung.

Das Heyde-Fernrohr ist rund zwei Meter lang. Bild: Roland Stalder

Sollte die Sternwarte dereinst Tatsache werden, möchte Roth diese auch weiteren Interessierten zugänglich machen. Dabei denkt er etwa an Schülerinnen und Schüler. «Durch meine beiden Kinder bin ich mit der Kantonsschule Alpenquai und der Schule Innerschachen verbunden», sagt Michel Roth, der als Professor für Komposition und Musiktheorie an der Hochschule für Musik in Basel lehrt. Zudem liege das Klemens-Gymnasium in der Nachbarschaft. Eine weitere Idee sei es, bei speziellen Ereignissen wie einem vorbeiziehenden Kometen oder einer Mondfinsternis den Garten zu öffnen. Als Konkurrenz für die Sternwarte Hubelmatt, die regelmässig Führungen und Besichtigungen anbietet, sieht er sich aber nicht: «Die astronomische Gesellschaft Luzern besitzt viel modernere Beobachtungsgeräte und professionelleres Know-how.» Das über 100 Jahre alte Teleskop habe jedoch durchaus seinen Reiz: «Man muss alles von Hand einstellen», so Roth. «Das macht es einfacher, die beobachteten Phänomene zu verstehen.»