Abstimmungsresultat Ebikoner Parteien überrascht von klarem Nein zum Budget – nur die SVP frohlockt Die Gemeinde Ebikon steuert auf einen budgetlosen Zustand zu – die geplante Steuererhöhung von 1,8 auf 2 Einheiten war vielen Stimmberechtigten wohl zu hoch. Roman Hodel 29.11.2020, 20.15 Uhr

Im Zentrum von Ebikon - die Zentralstrasse. Bild: Pius Amrein (Ebikon, 8. Juli 2020)

Die Ebikonerinnen und Ebikoner wollen nächstes Jahr nicht mehr Steuern bezahlen. Sie haben am Sonntag Nein gesagt zum Budget 2021 und damit zu einer Steuererhöhung von 1,8 auf 2 Einheiten. Der Nein-Stimmen-Anteil beträgt 56 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei für Ebikon hohen 45 Prozent.

Der Voranschlag sah bei einem Aufwand von 113,3 Millionen Franken ein Minus von 2,8 Millionen Franken vor. «Es war uns immer klar, dass es schwierig würde für ein Ja», sagte Finanzvorsteherin Susanne Troesch-Portmann (CVP) vor den Medien. «Wir bedauern, dass das Budget trotz Unterstützung der meisten Parteien abgelehnt wurde.» Sie prophezeit einen «kosten- und ressourcenmässigen Kraftakt» für ein neues Budget. Denn: «Ohne Steuererhöhung fehlen uns nun weitere 3,6 Millionen Franken.» Die Gemeinde werde unter anderem bei den ungebundenen Ausgaben ansetzen müssen. Sie sagte:

«Wir werden mit Hochdruck ein neues Budget erarbeiten und der Stimmbevölkerung im Frühling zur Abstimmung vorlegen.»

Die Ablehnung des Budgets ist ein Erfolg für die SVP. Sie empfahl als einzige Partei ein Nein – wie immer in den vergangenen Jahren. «Dass es diesmal geklappt hat, liegt sicher hauptsächlich an der Steuererhöhung», sagte Vorstandsmitglied Christian Huber und fügte an:

«Aber nicht nur – die Ebikoner haben auch einfach genug von den negativen Abschlüssen der letzten Jahre.»

So hätten 2018 noch 70 Prozent der Ebikoner Ja gesagt zum Budget, 2019 nur noch 58 Prozent. Die SVP fordert für das neue Budget eine Steuererhöhung von nur noch 0,1 Einheiten, sieht auf der Ausgabenseite Potenzial zum Sparen und vor allem soll die Gemeinde laut Huber «teure Neubauprojekte wie auf dem Areal Rütihof mit 550000 Franken streichen.»

Bei allen anderen Parteien ist man vom Resultat überrascht: «Die Steuererhöhung war wohl zu hoch und wegen der Coronakrise schauen die Leute noch mehr aufs Geld», sagte Patrick Gunz, Co-Präsident der CVP, der Partei der Finanzvorsteherin. Er erwartet denn auch «konstruktive Vorschläge der SVP fürs neue Budget». Gar «völlig überrascht» zeigte sich FDP-Präsident René Friedrich und sagte: «Betroffen sind nicht zuletzt die Investitionen – da kommt viel Aufwand auf uns zu.» Ebenfalls erstaunt über das klare Nein zum Budget ist GLP-Präsident Sandor Horvath:

«Das Resultat zeigt, dass die gespaltene Gemeinde grösste Schwierigkeiten mit aktuellen Herausforderungen hat.»

Ein Nein sei auch keine Lösung. Zumal: «Falls ein neues Budget ebenfalls abgelehnt würde, müsste der Regierungsrat darüber befinden», so Horvath.

SP fordert schon seit Längerem höhere Steuern

Nicht mit einer Ablehnung gerechnet hat auch Peter Noser von den Grünen, bis vor fünf Jahren selber Mitglied der Controllingkommission – er sagt: «Schon damals hatten wir gesehen, dass es bald eine Steuererhöhung braucht, vielleicht hätte der Gemeinderat früher reagieren sollen.» Das sieht SP-Präsident Thomas Aregger ähnlich: «Wir kritisieren seit Längerem, dass der Gemeinderat die Steuern nicht um eine 1/10 Einheit erhöht hat.» Denn 2/10 Einheiten seien zu viel auf einen Schlag, wie sich nun zeige