Ebikoner Parteien weibeln für einen Einwohnerrat – am 27. September bestimmt das Volk Nach vier gescheiterten Anläufen stehen nun alle Ebikoner Parteien erstmals gemeinsam hinter einem Einwohnerrat. 10.08.2020, 20.25 Uhr

(fg) Alle sechs Ortsparteien in Ebikon haben sich zusammengeschlossen und fordern gemeinsam die Einführung eines Einwohnerrates. Die Parteien seien sich einig, dass die Zeit für die Einführung eines Einwohnerrates reif sei, heisst es in einer Medienmitteilung. Kommunale Entscheide sollen politisch breiter abgestützt werden, um eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde zu ermöglichen. Ein Einwohnerrat schaffe die Basis für gute und durchdachte Entscheide und lege die Verantwortung für die Zukunft der Gemeinde in die Hände vieler. Am 27. September stimmt die Ebikoner Bevölkerung darüber ab – nicht zum ersten Mal: Bereits vier Anläufe gab’s – alle scheiterten, der letzte 2014. Nur: Bislang standen nie alle Parteien dahinter.