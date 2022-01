Egolzwil: Blaufahrer ohne Führerausweis unterwegs.

Egolzwil Blaufahrer ohne Führerausweis und ohne Versicherungsschutz unterwegs Die Luzerner Polizei hat einen Autofahrer angehalten, welcher durch seine unkontrollierte Fahrweise aufgefallen war. Der stark alkoholisierte Autofahrer verfügte über keinen gültigen Führerausweis und sein Auto war nicht eingelöst. 03.01.2022, 10.14 Uhr

Am Samstag, 1, Januar, kontrollierte die Luzerner Polizei um 11.05 Uhr in Egolzwil einen Autofahrer. Dieser war aufgefallen, weil er mit dem Auto unkontrolliert auf der Bahnstrasse fuhr, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte. Der 50-jährige Schweizer war stark alkoholisiert. Ein Atemlufttest ergab einen Wert von 2.52 Promille.