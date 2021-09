Die dritte Wasserstofftankstelle im Kanton Luzern ist in Planung

Egolzwil Das Netz der Luzerner Wasserstofftankstellen wächst weiter: Die dritte kommt ins Wiggertal Die Landi Luzern West plant zwischen Nebikon und Schötz eine Wasserstofftankstelle. Für die Genossenschaft ist es eine zünftige Investition. Reto Bieri 17.09.2021, 05.00 Uhr

Die erste Wasserstofftankstelle im Kanton Luzern eröffnete im Januar die Landi Sempach-Emmen unter der Marke Agrola in Rothenburg. Im Sommer folgte eine zweite bei der Avia-Tankstelle in Geuensee. Ein Blick ins aktuelle Egolzwiler Gemeindeblatt zeigt: Eine dritte ist in Planung. Im Gebiet Schürmatt will die Landi Luzern West die bestehende Agrola-Tankstelle ausbauen. Auf Anfrage bestätigt Geschäftsführer Peter Lütolf, dass dort eine Wasserstofftankstelle geplant ist.

In Rothenburg eröffnete im Januar die erste Wasserstofftankstelle im Kanton Luzern. Bild: PD

Der Grund: Die Landi Luzern West, die als unabhängige Genossenschaft organisiert ist, wurde laut Lütolf vom Förderverein H2 Mobilität Schweiz für den Bau einer Wasserstofftankstelle angefragt. Dieser will hierzulande die Wasserstofftechnologie etablieren. Mitglieder sind unter anderem Tankstellenbetreiber, Transport- und Logistikfirmen sowie Unternehmen mit Lastwagenflotten. Dazu gehören auch die Luzerner Transportfirmen Galliker in Altishofen und Traveco in Sursee. Sie wollen ihre Lastwagenflotte nach und nach auf grünen Wasserstoff umstellen und sind daran interessiert, in der Nähe tanken zu können.

Landi investiert zwei Millionen Franken

Mit der neuen Tankstelle könne die Landi Luzern West im Bereich Wasserstoff Fuss fassen, sagt Peter Lütolf. «Traveco und Galliker haben Interesse gezeigt, einen Teil ihrer Wasserstofflastwagen auch bei uns zu tanken. Für diese sinnvolle Kooperation sind wir dankbar, sie hilft uns in der Startphase, den nötigen Schub zu bekommen.» Die Landi Luzern West mit Sitz in Willisau sei im Bereich der erneuerbaren Energien bereits stark engagiert, erzählt Lütolf weiter.

«Wir bieten zum Beispiel eine Plattform fürs Carsharing von Elektrofahrzeugen an, die speziell im ländlichen Raum nachhaltige Elektromobilität ermöglicht.»

Gegen das Baugesuch seien keine Einsprachen eingegangen. Sobald die Bewilligung vorliegt, will die Landi etwa Anfang 2022 mit dem Bau beginnen und die Wasserstofftankstelle im nächsten Sommer in Betrieb nehmen. Die Investitionen in die neue Technologie betragen rund zwei Millionen Franken. Für die Landi sei das ein grosser Betrag – und ein gewisses Risiko, da die künftige Entwicklung nicht absehbar sei, sagt Lütolf. «Wir glauben aber daran, dass sich im LKW-Bereich der Wasserstoffantrieb durchsetzen wird.»

Die neue Tankstelle sei für jene in der Umgebung – Rothenburg, Geuensee und Zofingen – keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung. Lütolf geht davon aus, dass vorerst keine weiteren Wasserstofftankstellen in der Region nötig sind, die Abdeckung sei ausreichend. Für einen wirtschaftlichen Betrieb brauche es in der Schürmatt die nächsten zehn Jahre rund 30 bis 50 Lastwagen pro Tag.

Neue Tankstelle liegt im «Dreiländereck»

Das grössere Problem sei, genügend grünen Wasserstoff produzieren zu können; also aus nachhaltiger Herkunft wie Wasserkraft, Wind und Sonne. Dies gewährleiste der Förderverein, von dem die Landi ihren Wasserstoff bezieht.

Übrigens: Das Gebiet Schürmatt liegt eigentlich am Ortsausgang und nahe dem Industriegebiet von Nebikon. Der Landi-Laden befindet sich aber auf Schötzer Boden, die neue Tankstelle auf Egolzwiler Boden. «Ein richtiges Dreiländereck», sagt Peter Lütolf schmunzelnd.