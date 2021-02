Egolzwil Peter Künzli übernimmt die Leitung der Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos Ab dem 1. März leitet Peter Künzli die Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos. Der 44-jährige Sempacher tritt die Nachfolge von Thomas Kneidl an. 04.02.2021, 11.01 Uhr

Peter Künzli. Bild: PD

(pl) Die Leitung der Justizvollzugsanstalt (JVA) Wauwilermoos in Egolzwil wird nach rund dreimonatiger Vakanz neu besetzt. Der Sempacher Peter Künzli tritt die Nachfolge von Thomas Kneidl an, der per Ende 2020 von seiner Funktion zurückgetreten ist. Dies schreibt der Kanton Luzern in einer Mitteilung vom Donnerstag. Regierungsrat Paul Winiker, Vorsteher des Justiz- und Sicherheitsdepartementes, hat die Wahl des neuen Direktors bestätigt