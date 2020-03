Ehemalige Luzerner SP-Stadträtin Ursula Stämmer-Horst ist verstorben Ursula Stämmer-Horst ist am 21. März 2020 im Alter von 61 Jahren an ihrer schweren Krebserkrankung verstorben. Sie amtete unter anderem 16 Jahre als Stadträtin (SP) in Luzern. Aktualisiert

(jwe) Die reformierte Kirche des Kanton Luzern teilt am frühen Montagmorgen mit: «Mit grosser Betroffenheit und tiefer Trauer haben wir vom Tod unserer Synodalratspräsidentin Ursula Stämmer-Horst Kenntnis nehmen müssen. Sie erlag am Samstag ihrer Krebserkrankung im Luzerner Kantonsspital. Viel zu früh hat sie uns verlassen. Sie wird uns in unserem täglichen Wirken weiter inspirieren und wir werden sie in unseren Herzen bewahren.