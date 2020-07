Ehemalige Talmud-Schule in Kriens: Der neue Eigentümer ist Zürcher, Arzt – und will gemeinnützig bauen Der Käufer des Areals an der Sackweidstrasse ist bekannt: Es handelt sich um einen Zürcher Arzt. Er betont, hinter den Zielen der Stadt Kriens zu stehen. Stefan Dähler 24.07.2020, 05.00 Uhr

Zuerst wurde der Verkauf ohne öffentliche Information abgewickelt. Doch nun ist die neue Eigentümerin des Grundstücks der ehemaligen jüdischen Talmud-Schule an der Krienser Sackweidstrasse bekannt. Es handelt sich um die OberNow AG mit Sitz in Zürich, wie einer dringlichen Interpellation von Peter Portmann (SVP) zu entnehmen ist. Sie hat das Land von der ehemaligen Betreiberin der seit rund fünf Jahren leerstehenden Schule, der Genossenschaft Schweizerische Talmud-Hochschule Jeschiwah, erworben. Hinter der OberNow AG steht der Zürcher Arzt Victor Hofmann.

Der Eigentümerwechsel kommt zu einem speziellen Zeitpunkt, denn die Stadt Kriens möchte das Grundstück von der Zone für öffentliche Zwecke in eine Bauzone umwandeln. Dies mit der Auflage, dass dort gemeinnütziger Wohnraum entsteht. Das hat der Einwohnerrat im Mai entschieden. Der Prozess ist aber noch nicht abgeschlossen, der Einwohnerrat muss die Umzonung in einer zweiten Lesung noch bestätigen. Auch ein Referendum wäre danach möglich. Victor Hofmann sagt dazu:

«Es ist ein gewisses Risiko, dessen

bin ich mir bewusst.»

Hofmann betont, dass er hinter dem Ziel der Stadt steht. «Mein Ziel ist, dass dort gemeinnützige Wohnungen entstehen.» Er beabsichtige, dafür selbst eine Genossenschaft zu gründen. «Mir ist daran gelegen, dass dort etwas Schönes entsteht, das im Quartier hoffentlich gut ankommt.» Dort ist der Frust über den jahrelangen Stillstand und Zerfall der ehemaligen Schule bekanntlich gross.

Die leerstehende ehemalige jüdische Schule an der Sackweidstrasse im Obernau.

Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 1. Mai 2020)

Es besteht auch ein Plan B

Hofmann ist die bewegte Geschichte des Grundstücks bekannt. «Ich habe mich schon länger mit diesem Grundstück beschäftigt. Ich bin nun in der Warteposition und hoffe, dass der politische Prozess weitergeführt wird.» Notfalls bestehe aber auch die Möglichkeit, die bestehenden Gebäude weiterzuvermieten. «Sie sehen zwar von aussen teils schlimm aus, gewisse Einheiten sind aber durchaus noch bewohnbar.» Den Kaufpreis kommuniziert Hofmann nicht. Das Grundstück sei aber trotz der besonderen Ausgangslage kein Schnäppchen gewesen. «Eine Rendite zu erwirtschaften, wird nicht einfach.»

Zwischen der Stadt Kriens und der neuen Eigentümerschaft habe es einen ersten Kontakt gegeben, wie Bauvorsteher Matthias Senn (FDP) auf Anfrage mitteilt. Das Umzonungsverfahren werde gemäss dem Auftrag des Einwohnerrats derzeit für die öffentliche Auflage vorbereitet. Weiter werde abgeklärt, ob in der übergeordneten Gesetzgebung genügend genau definiert ist, was unter gemeinnützigem Wohnungsbau verstanden wird. Allenfalls müsse dafür ein eigener Artikel in das städtische Bau- und Zonenreglement eingefügt werden.

Einwohnerrat vollzog Kehrtwende

Wie bereits angetönt, gab es zuletzt einige Wirren um das Grundstück. Der Stadtrat beabsichtigte bereits länger, dieses umzuzonen. Dies, weil die frühere Eigentümerin, auch wegen finanzieller Probleme, keine Absichten mehr hegte, die Schule wieder zu eröffnen. Der Einwohnerrat lehnte dieses Ansinnen jedoch letztes Jahr ab – auch wegen der Skepsis gegenüber der regen Bautätigkeit in Kriens. Zudem geisterte die Idee rum, dass die Stadt das Grundstück kaufen könnte.

Die CVP brachte schliesslich mit einer Initiative die Umzonung wieder in Spiel – mit der Auflage, dass gemeinnützige Wohnungen entstehen. Krienser Baugenossenschaften bekundeten Interesse. Auch der Einwohnerrat sprang auf diesen Zug auf und sprach sich im Mai dann doch für eine Umzonung aus. Wie der Einwohnerrat nun darauf reagiert, dass die Krienser Baugenossenschaften nicht zum Zug gekommen sind, wird sich in der zweiten Lesung des Umzonungsgeschäftes zeigen.