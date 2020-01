Ehemaliges SP-Mitglied will für die Grünliberalen in den Ebikoner Gemeinderat Nach der SP nominieren auch die Grünliberalen eine Kandidatin für den Ebikoner Gemeinderat: Heidi Koch. Die Ärztin war bis vor Kurzem noch SP-Mitglied. hor 15.01.2020, 11.22 Uhr

Heidi Koch. (Bild: PD)

Sie ist Ärztin, hat eine eigene Praxis in Ebikon und will dort in den Gemeinderat: Heidi Koch. Sie wurde von den Grünliberalen für die Exekutive nominiert, wie die Partei am Mittwoch mitteilte. Koch engagiere sich aktiv für die Umwelt und wolle den sozialen Zusammenhalt in der Gemeinde stärken. «Ein gesunder Lebensraum für alle ist zentral», wird Heidi Koch in der Mitteilung zitiert. Mit ihr wollen die Grünliberalen dem Gemeinderat eine soziale und ökologische Stimme geben «und eine Kehrtwende bewirken».

Koch ist erst seit Kurzem Mitglied der GLP. Zuvor gehörte sie der SP an. So kandidierte die Ärztin vor einem Jahr noch als Sozialdemokratin für den Luzerner Kantonsrat.

Die SP hat ihrerseits bereits nominiert: Die Partei will mit Marianne Wimmer-Lötscher ihren 2016 verlorenen Gemeinderatssitz zurückholen (wir berichteten). Die SVP hält ihre Nominationsversammlung morgen Donnerstag ab. Die Gesamterneuerungswahlen am 29. März versprechen spannend zu werden, denn alle fünf bisherigen Gemeinderäte treten zur Wiederwahl an. Es sind dies: Gemeindepräsident Daniel Gasser (CVP), Schulvorsteher Andreas Michel (parteilos), Finanzvorsteherin Susanne Troesch-Portmann (CVP), Bauvorsteher Hans Peter Bienz (parteilos) sowie Sozialvorsteher Ruedi Mazenauer (FDP).