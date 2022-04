Eich Die Badi Eich wird italienischer – und wohl deutlich teurer In Eich befindet sich die Badi zu einem Grossteil auf dem Grundstück des Seehotels Sonne. Dieses hat nun Pläne, die für die Gemeinde «überraschend» kommen. Christian Peter Meier Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Das Seehotel Sonne in Eich wird derzeit aufwendig umgebaut und erweitert. Nach Abschluss der Arbeiten wird es – unter anderem dank einer zeitgemässen neuen Holzfassade – kaum mehr wiederzuerkennen sein. Neue Wege beschreiten will das Hotel auch bei der Nutzung seines Umschwungs samt Seeanstoss.

Die Badi Eich liegt grösstenteils auf dem Grundstück des Seehotels Sonne. Bild: Pius Amrein (30. August 2017)

Heute liegt die Badi Eich zu rund zwei Dritteln auf dem Hotelgelände, zu einem weiteren Drittel auf einem nordwestlich gelegenen Grundstück, das der Gemeinde gehört. Wie die «Sempacher Woche» schreibt, soll diese Lösung nur noch für den bevorstehenden Sommer Bestand haben. Für die Zeit danach plant die Balance Familie AG, zu der neben vier weiteren Hotels auch die «Sonne» gehört, eine neue, «schmucke Badi mit einem gewissen Komfort», wie Verwaltungsratspräsident Felix Suhner ausführt. Diese soll weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben, aber sich auf die Hotel-Parzelle beschränken.

Aus Suhners Äusserungen lässt sich erahnen, dass für ihn unter anderem die aktuelle Ertragslage in der Badi unbefriedigend ist: Derzeit zahlen ortsansässige Erwachsene nur gerade 2 Franken Eintritt, Kinder 1.50 Franken.

«Wir können uns vorstellen, dass man in Zukunft mit dem Eintritt auch gleich einen Sonnenschirm mit Liegestuhl und Garderobe dazu mietet»,

sagt Suhner und nennt den Badeort Rimini als mögliches Vorbild. Das ist durchaus eine Ansage: Denn in Italien ist das Badevergnügen meist mit beträchtlichen Kosten verbunden, erst recht in Rimini.

Das Badevergnügen in Rimini ist nicht günstig. Archivbild: AP

Gemeindepräsident: «Die Pläne kamen überraschend»

Auch wenn Verwaltungsratspräsident Suhner betont, dass derzeit noch vieles offen sei, scheint sich eines abzuzeichnen: Eich dürfte seine günstige Volksbadi zu Gunsten eines exklusiveren Angebots verlieren. Wie reagiert man bei der Gemeinde darauf? «Für uns kamen die Pläne des Seehotels überraschend», sagt Gemeindepräsident Adrian Bachmann auf Anfrage. Der Mitte-Politiker sagt, dass eine Weiterführung der bisherigen Lösung durchaus im Interesse der Gemeinde gewesen wäre. «Doch gilt es, die Pläne der Grundeigentümer zu respektieren» – zumal es in Sachen Badibetrieb keine längerfristige Vereinbarung mit dem Hotel gebe.

Was mit dem gemeindeeigenen Teil der heutigen Badi geschieht, ist derzeit noch unklar.

«Das Ziel muss ein ganzjähriger, attraktiver Seezugang sein»,

sagt Bachmann und verweist auf das Eicher Siedlungsleitbild, in dem unter anderem genau dieser Wunsch der Bevölkerung aufgeführt ist. Aktuell teilt Eich das Schicksal so mancher Seegemeinde in der Schweiz: Weil der überwiegende Teil der Ufergrundstücke in Privatbesitz ist, kann das Dorf nur bedingt von seiner attraktiven Lage am Wasser profitieren. Neben besagter Parzelle ist einzig noch ein in Richtung Schenkon gelegener Schilfgürtel in Gemeindebesitz.

Die Bevölkerung soll mitreden

Adrian Bachmann stellt eine öffentliche Mitwirkung in Aussicht. Doch der Gemeindepräsident lässt bereits durchblicken, dass für ihn der grosse Parkplatzstreifen auf der gemeindeeigenen Parzelle zur Disposition steht. Dieser macht schätzungsweise 40 Prozent der ganzen Fläche aus.

«Es gilt, eine Güterabwägung vorzunehmen: Wollen wir an dieser Lage Parkplätze anbieten oder mehr Aufenthaltsqualität?»

Auf die Frage, wo die Gäste stattdessen parkieren könnten, sagte Bachmann schon gegenüber der «Sempacher Woche»: «Einerseits ist die Parzelle mit dem öffentlichen Verkehr sowie dem Langsamverkehr sehr gut erreichbar und andererseits bestehen an der Neumattstrasse sowie beim Schulhaus genügend Parkplätze in Gehdistanz.»

