Eich Gemeinde plant Steuersenkung 16.11.2021, 22.30 Uhr

Im Budget 2022 rechnet der Gemeinderat mit einem Aufwandüberschuss von 595 800 Franken. Im negativen Ergebnis sei eine weitere Senkung der Gemeindesteuern von 1,3 auf 1,2 Einheiten mitberücksichtigt, heisst es in der Abstimmungsbotschaft. In der Investitionsrechnung sind Bruttoinvestitionsausgaben von 2,47 Millionen Franken vorgesehen. Die Gemeindeversammlung findet am 30. November statt.