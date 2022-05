Autofahrer bremst auf A2 im Kanton Luzern mehrere Fahrzeuge aus

Eich - Hergiswil Autofahrer bremst auf A2 mehrere Fahrzeuge aus – Polizei sucht Zeugen Ein Autofahrer hat auf dem Weg in Richtung Süden mehrere Verkehrsteilnehmer ausgebremst und einen Unfall gebaut. Die Polizei konnte ihn im Kirchenwaldtunnel stoppen. 03.05.2022, 10.13 Uhr

Die Autobahn A2 bei Emmen. Bild: Pius Amrein (3. März 2022)

Der 55-jährige Autofahrer war nach Angaben der Luzerner Polizei am Montagmittag gegen 12.15 Uhr auf der Autobahn A2 in Richtung Süden unterwegs, als er im Tunnel Eich einen Töfffahrer bis zum Stillstand auf dem Pannenstreifen ausbremste. Anschliessend führte er seine Fahrt im Zick-Zack fort, was dazu führte, dass bei Sempach ein Lastwagen eine Vollbremsung einleiten musste, um eine Kollision zu verhindern.

Nach der Raststätte Neuenkirch bremste er einen weiteren Töfffahrer bis zum Stillstand aus, ehe er bei der Einfahrt Emmen-Süd einen Autofahrer ausbremste, sein Auto anhielt und gegen die Scheiben des anderen Autos schlug. Bei der Weiterfahrt geriet der 55-jährige Autofahrer im Tunnel Schlund auf das rechtsseitige Bankett.

Daraufhin wollte eine Patrouille der Luzerner Polizei das Fahrzeug im Bereich der Ausfahrt Hergiswil kontrollieren, der Autofahrer folgte der Aufforderung jedoch nicht und fuhr weiter in Richtung Süden. In der Galerie Lopper kam es zur Kollision mit einem Sattelmotorfahrzeug. Die Patrouille konnte den Autofahrer schliesslich im Kirchenwaldtunnel anhalten und festnehmen. Ein durchgeführter Atemlufttest ergab einen Wert von 0,38 Promille, was 0,19 mg/l entspricht, der Drogenschnelltest reagierte positiv.

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche auf der Autobahn A2 zwischen Eich und Hergiswil zwischen 12.15 und 12.45 Uhr unterwegs waren und allenfalls Angaben machen können, insbesondere auch jenen Motorradfahrer, der im Tunnel Eich zum Stillstand gebracht wurde. Zeugen können sich melden unter Telefon 041 248 81 17. (rem)