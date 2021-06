Eich Nach Beinahe-Kollision auf Autobahn: Polizei sucht Lenker eines grauen Mercedes Am Montagabend missachtete ein Autofahrer beim Autobahntunnel in Eich Fahrtrichtung Süden die Signalisation. Es kam zu einer Beinahe-Kollision mit einem entgegenkommenden Polizeifahrzeug. Die Polizei sucht den unbekannten Lenker eines grauen Mercedes oder Zeugen des Vorfalles. 01.06.2021, 20.11 Uhr

Am Montagabend war der Autobahntunnel in Eich in Fahrtrichtung Süden wegen Unterhaltsarbeiten gesperrt und der Verkehr wurde im Gegenverkehr durch die andere Tunnelröhre umgeleitet.