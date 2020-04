Polizei stoppt auf A2 in Eich überladener Lieferwagen mit drei Schweinen an Bord Eine Patrouille der Luzerner Polizei hat auf der Autobahn A2 in Eich einen massiv überladenen Lieferwagen kontrolliert. Das Fahrzeug hatte Metallgitter auf dem Dach geladen, zudem wurden im Innern des Lieferwagens drei lebende Schweine transportiert. 09.04.2020, 11.49 Uhr

Der massiv überladene Lieferwagen. Bild: Luzerner Polizei, Eich, 8. April 2020

(zim) Am Mittwoch fuhr ein mit Metallgittern auf dem Dach beladener Lieferwagen kurz nach 16 Uhr in Eich auf der Autobahn A2 Richtung Süden. Aufgrund der Ladung wurde das Fahrzeug von einer Patrouille der Polizei angehalten und kontrolliert. Wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden wurden dabei diverse Mängel festgestellt. So wurde das Gesamtgewicht des Lieferwagens um rund 540 Kilogramm überschritten. Auch die Hinter-Achslast war mit über 280 Kilogramm zu schwer. Die nicht korrekt geladenen Metallgitter schränkten zudem das Sichtfeld des Fahrers stark ein.