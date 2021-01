Eichwäldli Luzerner Stadtrat verlängert Frist für Auszug aus der Soldatenstube Die «Familie Eichwäldli» darf nun länger in der alten Soldatenstube bei der Allmend bleiben – bis am 15. Februar. Am Donnerstag wird sich das Stadtluzerner Parlament mit dem Fall Eichwäldli befassen. Simon Mathis 29.01.2021, 10.00 Uhr

Aussenansicht der alten Soldatenstube am Murmattweg 2 nahe der Allmend. Bild: Pius Amrein (Luzern, 24. November)

Eigentlich hätten die Bewohner der alten Soldatenstube das Gebäude am Murmattweg 2 per 31. Januar verlassen sollen. Dies war die Vorgabe der Besitzerin, der Stadt Luzern. Nun hat der Luzerner Stadtrat jedoch die Frist für die Räumung erneut verlängert: Die Bewohner, die sich «Familie Eichwäldli» nennen, müssen das Gebäude erst am 15. Februar verlassen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.