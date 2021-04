Eichwäldli Wie weiter mit der Soldatenstube? Die Konfliktparteien schweigen sich aus – und die Bewohner sticheln auf Instagram Ob und wann die Stadtluzerner Soldatenstube geräumt wird, ist nach wie vor unklar. Auf offiziellen Kanälen ist es ruhig geworden um die «Familie Eichwäldli». Einzige Ausnahme: Social Media. Simon Mathis 07.04.2021, 13.03 Uhr

Anfang Jahr war das Thema Eichwäldli in der Stadt Luzern allgegenwärtig: Die Bewohner der alten Soldatenstube am Murmattweg 2 schickten fleissig Medienmitteilungen, ihre Sympathisanten standen im Februar allwöchentlich vor dem Stadthaus und protestierten gegen den geplanten Abriss des Gebäudes. Am 18. Februar erreichte der Streit seinen vorläufigen Höhepunkt: Der Luzerner Stadtrat reichte Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch ein – und beantragte die polizeiliche Räumung.

Da war es noch laut: Mitte Februar versammelten sich die Sympathisanten der «Familie Eichwäldli» vor dem Luzerner Stadthaus. Bild: Dominik Wunderli (Luzern 23. Februar 2021)

Dieser Schritt leitete eine kommunikative Eiszeit ein. Es ist ruhig geworden um den Fall Eichwäldli: Die Protestaktionen wurden eingestellt, die Mitteilungen versiegten – und die Luzerner Staatsanwaltschaft blockt seit fast zwei Monaten Medienanfragen ab. Gerne hätten wir gewusst, was der aktuelle Stand des Verfahrens ist, ob und wann es zu einer Räumung und einem anschliessenden Abriss kommt. Doch Antworten bleiben aus.

«Die Staatsanwaltschaft Luzern hat die Untersuchung eingeleitet. Das Verfahren ist pendent. Daher äussern wir uns nicht im Detail zum laufenden Verfahren», schreibt Simon Kopp, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft, zur aktuellen Anfrage unserer Zeitung. Auch die Stadt schweigt sich auf Anfrage aus. Sie wiederholt, was bereits seit Februar bekannt ist: «Die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern wird die Strafanzeige prüfen und entscheiden, wie es weitergeht.»

Die alte Soldatenstube ist mittlerweile eingezäunt. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Februar 2021)

Auch die «Familie Eichwäldli», die nach wie vor im Gebäude verweilt, gibt auf Anfrage keine Infos zur entscheidenden Räumungsfrage. Bekannt ist, dass die Gruppe Mitte Februar die Kündigung des Gebrauchsleihvertrages durch die Stadt Luzern angefochten hat. Die Schlichtungsbehörde «Miete und Pacht» hat mittlerweile festgestellt, dass das kantonale Friedensrichteramt für den Fall zuständig sei. Wo dieses Verfahren steht, ist ebenfalls nicht in Erfahrung zu bringen.

Politik und Provokation in den sozialen Medien

Während auf offiziellen Kanälen geschwiegen wird, ist die «Familie» in den sozialen Medien aktiver geworden. Neben dem eigenen Blog, der mittlerweile etwas eingeschlafen ist, unterhält die Gruppe ein Facebook-Profil. Besonders präsent sind die Bewohnerinnen und Bewohner allerdings auf dem Foto- und Videodienst Instagram. Dort betreiben sie einen Account mit dem Namen «eichwaeldli_bleibt», der zurzeit gut 500 Abonnenten hat. Tagebuchartig und punktuell geben sie Einblick in das Leben am Murmattweg 2 unter einem – wie sie es nennen – «streitigen Mietverhältnis».

Die Beiträge schwanken zwischen künstlerisch und politisch, zwischen verspielt und provokativ. So inszeniert die Gruppe ihre Teilnahme an der Frauendemo im Vögeligärtli Anfang März, oder gibt Parolen zur vergangenen nationalen Volksabstimmung zum Besten. Ein Bild zeigt ein Mitglied der «Familie Eichwäldli»; es steht auf dem Vordach der Soldatenstube, um Laub zu wischen. Dies notabene auf einem Gebäude, das die Stadt Luzern seit Jahren als einsturzgefährdet bezeichnet.

Der neueste Beitrag auf Instagram stammt vom Ostersonntag – er erfolgte nach längerer Zeit ohne Nachrichten. So schreibt die Gruppe: «Auch am Murmattweg 2 ist der Frühling eingekehrt und alle, die aufgrund Content-Abwesenheit das Schlimmste befürchtet haben, können getrost aufatmen.» Die Familie verschickt ein Blumenbild mit der Bemerkung, dass selbst die «konservativsten Füdlibürger» nicht mehr auf den Gedanken kämen, die Soldatenstube abzureissen, wenn erst die Glyzinien vor dem Haus blühen.

«Familie Eichwäldli» will weitermachen

Hinter der Instagram-Fassade mit ihren Sticheleien und Witzeleien gibt es aber auch Sorgen. So schreibt Savino*, ein Mitglied der Gruppe, auf Anfrage:

«Die momentane Situation ist kompliziert und nervenaufreibend.»

Dass bisher kein einziges ergebnisoffenes Gespräch habe

stattfinden können, bleibe unverständlich. Die Stadt versuche, einen vor Jahren gefällten politischen Entscheid, «ohne mit der

Wimper zu zucken, trotz massivem Widerstand mittels schleierhaften

Argumenten» durchzusetzen. «Ehrlich gesagt wollen wir einfach weitermachen», schreibt Savino.

* Hinweis: Savino hat darum gebeten, nur mit Vornamen genannt zu werden.