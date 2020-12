Eichwäldli «Wir fühlen uns vernachlässigt, ja kompromittiert»: Luzerner Stadtrat gerät wegen Soldatenstube erneut in die Kritik Dass die Stadtluzerner Exekutive die ehemalige Soldatenstube beim Eichwäldli abreissen will, kommt beim Quartierverein Obergrund, vom Verein Brache Eichwäldli und den Jungen Grünen schlecht an. Simon Mathis 09.12.2020, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei der sogenannten Soldatenstube am Murmattweg in der Nähe der Allmend kommt es zum Déjà-vu. Die Stadt Luzern als Eigentümerin fordert die Bewohner des Gebäudes zur Räumung per Ende Januar 2021 auf. Grund dafür ist der marode Zustand des Gebäudes; die Exekutive will es abbrechen und das Areal einer Zwischennutzung zuführen. Die «Familie Eichwäldli» – so nennen sich die Bewohner – will jedoch das Gebäude erhalten und in der Soldatenstube bleiben. Sie bot in der Soldatenstube früher einen Mittagstisch an.

Die alte Soldatenstube am Murmattweg 2. Bild: Pius Amrein (Luzern, 24. November 2020)

Eine ähnliche Situation bestand bereits Anfang 2019. Damals besetzten die Bewohner das Gebäude, nachdem ihr Mietvertrag ausgelaufen war. Im Nachgang rauften sich Mieter und Vermieter zusammen und schlossen einen Gebrauchsleihevertrag ab, der nun definitiv ausläuft. Die Geschichte von vor zwei Jahren droht sich also zu wiederholen.

«Vernachlässigt und kompromittiert»

In einer Mitteilung betonte der Stadtrat, das Areal könne ab Frühling kurzfristig durch die Quartierbevölkerung belebt werden. Man befinde sich mit dem Quartierverein Obergrund und dem Verein Brache Eichwäldli in Kontakt. Diese beiden Vereine zeigen der Exekutive nun aber die kalte Schulter.

Der Quartierverein Obergrund etwa moniert in einer Mitteilung, der Stadtrat wolle ein erhaltenswertes Gebäude «rücksichtslos abbrechen», ohne sich «je ernsthaft Gedanken über die folgenden Nutzungsmöglichkeiten gemacht» zu haben. Der Quartierverein fordert, dass die Soldatenstube und die Familie Eichwäldli ein weiteres Jahr erhalten bleiben sollen. Der Verein geht noch weiter und kritisiert den Umgang der Stadt mit dem Quartier Obergrund im Allgemeinen:

«Wir fühlen uns als Partner der Stadt immer mehr vernachlässigt, ja sogar kompromittiert. Dies insbesondere, weil Entscheide, die unser Quartier unmittelbar betreffen, unkoordiniert und unbesprochen kommuniziert und ausgeführt werden.»

So habe der Verein nur «äusserst kurzfristig» zusammen mit der Öffentlichkeit vom geplanten Abriss der Soldatenstube erfahren. Der Stadtrat habe den Quartierverein nicht vorher konsultiert, so der Vorwurf. Der Verein stellt zudem die Frage, weshalb der Teil der Soldatenstube, der baulich in einem besseren Zustand ist, nicht für eine Zwischennutzung erhalten bleiben könne. Gemeint ist der Wohnteil des Gebäudes, in dem die «Familie Eichwäldli» derzeit wohnt. Die eigentliche Soldatenstube wurde bereits vor zwei Jahren gesperrt, weil sie einsturzgefährdet ist.

Partizipativer Prozess gefordert

Kritisch äussert sich auch der Verein Brache Eichwäldli, der die Kulturbrache (Kubra) an der Horwerstrasse 28a betreibt. Diese befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Soldatenstube. Dass der Stadtrat eine mögliche Erweiterung der Kubra auf das Gebiet der Soldatenstube ins Spiel bringt, stösst beim Verein auf Unverständnis. Es sei vor allem zeitlich nicht realistisch, bis im Februar eine funktionierende und nachhaltige Zwischennutzung aufzubauen.

Deshalb fordert der Verein einen partizipativen Prozess, dem genügend Beachtung und Zeit eingeräumt werden müsse. «So kann auch verhindert werden, dass nach dem geplanten Abriss der Soldatenstube im Februar eine brachliegende Fläche entsteht», heisst es in der Mitteilung. Der Stadtrat solle erhaltenswerte Gebäude nicht abreissen, ohne eine konkrete Zukunftsplanung zu haben. Der Verein betont aber auch seine Bereitschaft, die geplante Zwischennutzung zu unterstützen. Er wolle jedoch nicht als «politisches Werkzeug» benutzt werden.

Stadt blockiere «Selbstinitiative junger Menschen»

Auch der Verein Salzlager, der die Wagenburg auf der Allmend betreibt, stellt sich hinter die Familie Eichwäldli. Sie habe bis anhin «eine Reihe gesellschaftsrelevanter niederschwelliger Projekte initiiert und erfolgreich geführt», schreibt der Verein auf Anfrage. Diese Projekte richteten sich an die Menschen des Quartiers und insbesondere auch an Bedürftige. Dies alles sei ohne jeglichen Anspruch auf Entgelt geschehen – das Haus als Wohnort sei eine wichtige Grundlage, um überhaupt in diesem Rahmen gestalten zu können.

«Die Stadt blockiert die Selbstinitiative junger Menschen, die die Gesellschaft solidarisch vorwärtstreibt», so der Verein. Und weiter: «Die Familie Eichwäldli ist wichtig für das Quartier. Die Stadt soll endlich die Augen öffnen, statt Bestehendes zu belächeln.» Der Stadt werde es nicht gelingen, Stellen zu schaffen, die all das übernehmen, was die Familie Eichwäldli leiste.

Stadtrat wolle «Gebäude auf Vorrat abreissen»

Derweil wird die Soldatenstube wieder zum Politikum. So fordern die Jungen Grünen Kanton Luzern in einem offenen Brief, dass der Stadtrat mit der «Familie Eichwäldli» eine einvernehmliche Lösung suchen solle. Sollte das nicht möglich sein, will die Jungpartei den parlamentarischen Weg gehen. Es sei «unverständlich», dass die Exekutive «ein Gebäude auf Vorrat abreissen» wolle und eine Brache willentlich in Kauf nehme. Zumal der Stadtrat nach dem Abriss auf dem Gebiet Kultur ansiedeln wolle, obwohl die Soldatenstube bereits «eine soziokulturelle Bereicherung für das Quartier» darstelle. Der Stadtrat solle auf den Abriss des Gebäudes verzichten, bis klar sei, was langfristig mit dem Areal geschehen werde.

Der Luzerner Stadtrat war am Mittwoch für eine Stellungnahme nicht erreichbar.