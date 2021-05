Eidgenössische Abstimmung Grüne Branche ist sich nicht grün – die Agrarinitiativen spalten auch die Gärtnereien Der nationale Verband der Gärtnerei- und Gartenbauunternehmen hat die Nein-Parole beschlossen. Doch die Meinungen in der Branche sind geteilt. Das zeigt sich auch im Kanton Luzern. Reto Bieri 29.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Pestizid- und die Trinkwasserinitiative sorgen nicht nur in der Landwirtschaft für Unruhe, sondern auch in der Grünen Branche, wie sich Gärtnereien und Gartenbauer auch nennen. So hat Jardin Suisse, der Unternehmerverband Gärtner Schweiz, die Nein-Parolen beschlossen. Doch ähnlich wie bei den Biobauern sind auch hier die Meinungen geteilt.

Uneinigkeit bei den Gärtnern: Lukas Heini (rechts) befürwortet die Agrarinitiativen, Roman Schwitter hingegen lehnt sie ab. Bild: Pius Amrein (Inwil, 27. Mai 2021)

Unzufrieden mit Jardin Suisse ist unter anderem der Luzerner Gärtnereiunternehmer Lukas Heini. «Die Parolen hat Jardin Suisse ohne interne Diskussion beschlossen. Nicht einmal die regionalen Verbände wurden gefragt oder angehört», ärgert er sich. Zudem stört sich Heini daran, dass die Gärtner wöchentlich von Jardin Suisse angeschrieben werden, sie sollen sich gegen die Initiativen engagieren und Unterlagen bestellen.

Gärtnereien wollen sich nicht öffentlich äussern

Die Heini AG produziert Blumen und Pflanzen in der Stadt Luzern und weiteren Standorten und ist im Gartenbau sowie im Eventbereich tätig. Lukas Heini sagt, er habe innerhalb kürzester Zeit mehrere Gartenbau- und Gärtnereibetriebe im Kanton Luzern ausfindig gemacht, welche die Initiativen ebenfalls befürworten. «Manche sagten, sie wollen sich nicht öffentlich äussern, sind privat aber dafür. Andere wollen sich nicht outen, weil sie Probleme befürchten», so Heini. Er selber hat keine Angst, sich zu exponieren.

«Es lohnt sich, für etwas Wichtiges einzustehen.»

Die Heini AG ist zwar kein zertifizierter Bio-Betrieb, produziert aber seit rund 30 Jahren Topfpflanzen, Saisonblumen und Kräuter ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. «Es geht, wenn man denn nur will», so Heini. Dazu brauche es aber den Willen und man müsse das Wissen aufbauen. «Es ist wie bei den Biobauern. Die ersten zwei, drei Jahre sind hart, aber danach würde keiner mehr wechseln.» Ohne Pestizideinsatz, wenn sich das Gleichgewicht der Natur einstelle, gebe es grundsätzlich viel weniger Schädlings- oder Krankheitsbefall. Heini weiter:

«Als ich in die Lehre ging, musste ich einmal pro Woche Pestizidcocktails spritzen. Zu wissen, dass da überall Gift ist, gab mir in den Gewächshäusern ein schlechtes Gefühl.»

Zu den Vorwürfen von Lukas Heini an die Adresse von Jardin Suisse sagt Geschäftsführer Carlo Vercelli, der Verband habe die Nein-Parole beschlossen, weil eine grosse Mehrheit der produzierenden Mitgliederbetriebe die Initiativen ablehnt. «Die Fachvorstände Zierpflanzen, Endverkaufsgärtnereien und Baumschulen sehen die Initiativen als gefährlich für die produzierenden Betriebe an. Und zwar so, dass einige Betriebe in der Existenz bedroht sein können. In solch einer Lage muss sich der Verband für diese Betriebe einsetzen», sagt Vercelli.

Synthetische Pestizide seien oft die letzte Waffe im Kampf gegen Krankheiten oder Schädlinge, sagt Vercelli weiter. «Für einige gibt es noch keine rein biologischen Bekämpfungslösungen, zum Beispiel gegen Thrips, Falscher Mehltau und Botrytis.» Die extremen Initiativen seien der falsche Ansatz. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln für die konventionelle Produktion habe in den letzten zehn Jahren in der Schweiz um rund 40 Prozent reduziert werden können, der Rückgang bei Herbiziden betrage gar 45 Prozent, betont Vercelli.

Kein Importverbot: Zierpflanzen gelten nicht als Nahrungsmittel

Zudem würde das Pestizidverbot für importierte Zierpflanzen nicht gelten, da diese keine Nahrungsmittel sind. Vercelli: «Gartenbauer und Konsumenten würden somit Zierpflanzen vermehrt im Ausland einkaufen. Dies wäre eine fragwürdige Wettbewerbsverzerrung, die zeigt, dass die Pestizidinitiative nicht nur schadet, sondern letztlich auch ihr Ziel verfehlt.»

Produzierende Betriebe sind am stärksten betroffen Jardin Suisse zählt rund 1800 Mitglieder, wovon etwa 1200 Garten- oder Landschaftsbauer sind. Diese sind laut Geschäftsführer Carlo Vercelli von den Initiativen nicht direkt betroffen, da sie weitestgehend pestizidfrei arbeiten. Anders sieht es bei jenen Betrieben aus, die Bäume, Stauden und Zierpflanzen produzieren. Diese werden in Baumschulen (100 Mitglieder) und Zierpflanzenproduzenten (500 Mitglieder) unterteilt. Von Letzteren sind 80 Prozent Gärtnereien, die direkt an Konsumenten verkaufen. Der Rest produziert für den Grosshandel wie Migros oder Coop.

Während sich der Dachverband Jardin Suisse klar positioniert hat, gibt sich die regionale Sektion Zentralschweiz zurückhaltend. Diese hat laut Präsident Marco Meier einen für alle Unternehmen tragbaren Gegenvorschlag angestrebt, kam damit aber nicht durch. Der Vorstand der Sektion Zentralschweiz entschied sich danach für Stimmfreigabe. Man wolle keines der rund 140 Mitglieder benachteiligen, so Meier. «Die Initiativen betreffen die Mitglieder sehr unterschiedlich, wie einzelne Gespräche gezeigt haben. Während einige Betriebe ohne synthetische Pestizide produzieren, sind andere bei einer Annahme in ihrer Existenz gefährdet.»

Solche Befürchtungen teilt Lukas Heini nicht. Gut an den Initiativen findet er die langen Übergangsfristen und dass die Subventionen in die ökologische Produktion umgeleitet werden. «Wenn nur ein Bruchteil der Forschung für bisherige Spritzmittel in neue Möglichkeiten investiert würde, gäbe es innert weniger Jahre einen Quantensprung, es ist viel Neues im Köcher», sagt Heini. Die Pflanzenschutzmittel seien wegen Resistenzen zudem immer weniger wirksam. «Der konventionelle Anbau ist eine Sackgasse, das geht nicht mehr auf.»

Anderer Meinung ist Roman Schwitter vom gleichnamigen Betrieb in Inwil, einem der grössten Gärtnereiunternehmen in der Region. Er betont, Pflanzenschutzmittel seien stets das letzte Mittel, das zum Einsatz kommt. «Wir reduzieren die Pflanzenschutzmittel seit Jahrzehnten permanent.» Schwitter zieht einen Vergleich mit dem Antibiotikaeinsatz beim Menschen.

«Irgendwann geht’s halt nicht mehr ohne. Dass wir gar nichts mehr einsetzen dürfen, ist einfach zu extrem»

Schwitter wolle ebenfalls sauberes Trinkwasser und möglichst wenig Pflanzenschutzmittel. «Daran arbeiten wir, doch dieses Hilfsmittel ist ganz wichtig für uns.» Wie die Landwirtschaft suche auch die Gärtnereibranche nach alternativen Möglichkeiten wie zum Beispiel robustere Pflanzen oder die Förderung eines aktiven Bodenlebens. Man setze auf Forschung und Innovation, so Schwitter. «Das erreicht man aber nicht von heute auf morgen.»