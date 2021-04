Eidgenössische Abstimmung Luzerner Befürworter der Agrar-Initiativen sind im Abstimmungskampf im Rückstand – so schätzt ein Biobauer die Lage ein Die Gegner der Pestizid- und Trinkwasserinitiative geben sowohl auf nationaler Ebene als auch im Kanton Luzern seit Wochen Vollgas. Die Befürworter dagegen organisieren sich erst gerade. Lukas Nussbaumer 21.04.2021, 05.00 Uhr

Biolandwirt Christof Widmer – hier mit seinem Sohn Zeno vor ihrer Kuhherde – befürwortet sowohl die Pestizid- als auch die Trinkwasserinitiative. Bild: Pius Amrein (Sempach, 19. April 2021)

Wenn die Schweizerinnen und Schweizer am 13. Juni über die Pestizid- und Trinkwasserinitiative entscheiden, werden sie auf einen ausgesprochen langen Abstimmungskampf zurückblicken. Das ist allerdings nicht den Befürwortern zu verdanken, sondern den Gegnern. Bauern- und Wirtschaftsverbände, aber auch die bürgerlichen Parteien geisseln die Anliegen der Initianten (siehe Kasten am Ende des Beitrags) auf nationaler Ebene seit Wochen auf allen Kanälen.

Auch im Kanton Luzern sind die Kritiker der Volksbegehren seit Wochen sehr aktiv. Wer durch die Landschaft fährt, dem fallen vor allem die Plakate und Transparente «2x Nein zu den extremen Agrar-Initiativen» auf. Dahinter steckt ein mit prominenten Köpfen besetztes Nein-Komitee. Dem Co-Präsidium gehören die Ständeräte Damian Müller (FDP) und Andrea Gmür (CVP) sowie die Nationalräte Priska Wismer, Leo Müller (beide CVP) und Yvette Estermann (SVP) an. Weitere Mitglieder des Komitees sind beispielsweise Christian Ineichen, Jacqueline Theiler und Angela Lüthold, die Präsidenten von CVP, FDP und SVP sowie zahlreiche bürgerliche Kantonsräte.

Roland Fischer kämpft für Trinkwasser-, Michael Töngi für Pestizidinitiative



Von den Befürwortern ist im Kanton Luzern bis jetzt nichts oder nur wenig zu sehen und zu hören. Komitees sind erst am Entstehen, die Plakatierung ist in Planung, und prominente Köpfe haben sich öffentlich noch nicht bemerkbar gemacht. Mit zwei Ausnahmen: GLP-Nationalrat Roland Fischer engagiert sich für die Trinkwasserinitiative, Grüne-Nationalrat Michael Töngi für die Pestizidinitiative. Allerdings bis jetzt nicht in Luzerner Komitees, sondern als politische Unterstützer auf den Websites der Initianten und in nationalen Komitees.

GLP-Nationalrat Roland Fischer

Bild: Boris Bürgisser (Udligenswil, 9. April 2020)

Roland Fischer sagt denn auch, er sei noch von keinem kantonalen Pro-Komitee angefragt worden. Er werde sich aber unabhängig davon und auch unabhängig von der Parole der Luzerner GLP, die am 29. April gefasst wird, in den sozialen Medien, mit Blogs oder Leserbriefen und falls möglich bei Standaktionen für ein Ja zur Trinkwasserinitiative engagieren. Das sei nach der Nein-Parole von Bio Suisse, dem Dachverband der Schweizer Biolandwirte, umso wichtiger. Die ablehnende Haltung habe ihn sehr enttäuscht. Der Udligenswiler Ökonom sagt dazu:

«Zu argumentieren, bei einem Ja würde der Biomarkt zusammenbrechen, weil viele Bauern ihre Höfe umstellen würden, ist sehr unglaubwürdig.»

Es gehe doch genau darum, dass möglichst viele Landwirte biologisch wirtschaften und so den Trend zur Ökologisierung verstärken würden.

Grüne-Nationalrat Michael Töngi

Bild: Pius Amrein (22. Februar 2021)

Michael Töngi will sich an Podien und als Pro-Referent bei Parteien für ein Ja zur Pestizidinitiative engagieren. Die Grüne Kantonalpartei fasst ihre Parole am 6. Mai. Als Mitglied für ein Komitee sei er noch nicht angefragt worden. Die Grünen würden aber ein Pro-Komitee aufbauen, sagt der Krienser.

Pro-Komitee für Pestizidinitiative ohne Parteibeteiligung

Tätschmeister eines Pro-Komitees für die Pestizidinitiative ist mit Kevin Schmidli aus Hergiswil zwar tatsächlich ein Mitglied der Grünen. Er will aber nicht vorab Politiker im Komitee, sondern politisch ungebundene Leute, Biobäuerinnen und Biobauern und Mitglieder von Landschaftsschutzverbänden. Mit den Grünen habe das Komitee «direkt nichts zu tun». Dafür seien der WWF, Pro Natura, Birdlife und der Fischereiverband dabei. Schmidli verspricht, die Kampagne der Befürworter werde in Kürze wahrnehmbar sein. So habe er von 25 Gemeinden die Bewilligung zur Plakatierung enthalten. Dazu würden in erster Linie Agglogemeinden zählen, aber auch Willisau, Sursee, Hochdorf, Sempach oder Nottwil.

Stand jetzt, wird auch die Luzerner SP auf ein Komitee für eine oder beide Agrarinitiativen verzichten. Es würden jedoch viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Komitees der Umweltverbände mittun, sagt Kantonsrätin Sara Muff, die im Vorstand des WWF sitzt. Sie selber fokussiert sich auf das CO 2 -Gesetz, wo sie im Co-Präsidium für ein Ja einsteht.

Pro Natura Luzern baut regionale Kampagne auf

Der Abstimmungskampf wird bei den Befürwortern der Agrarinitiativen also vorab von den Umweltverbänden orchestriert. Der WWF Luzern allerdings hält sich bei den Agrarinitiativen «zurück» und konzentriert sich laut Geschäftsführerin Tamara Diethelm auf das CO 2 -Gesetz, über das ebenfalls am 13. Juni abgestimmt wird. Die Haltung der Luzerner Sektion sei aber klar:

«Wir setzen uns wie der WWF Schweiz für ein doppeltes Ja ein.»

Das gilt auch für Pro Natura Luzern, wo man gemäss Samuel Ehrenbold am Aufbau der regionalen Kampagne arbeitet. Eine Zusammenarbeit mit den Grünen sei dabei nicht ausgeschlossen, sagt der stellvertretende Geschäftsführer der mit etwa 7000 Mitgliedern grössten Umweltorganisation im Kanton Luzern. Man konzentriere sich bei der Kampagne auf die zweite Maihälfte und auf die Zeit kurz vor der Abstimmung.

Luzerner Biobauern mit Stimmfreigabe bei Trinkwasserinitiative



Kein gemeinsames Links-Pro-Komitee, unterschiedlich fokussierte Umweltverbände – und auf der anderen Seite eine früh gestartete, auffällige und im bürgerlichen Lager fast einhellig unterstützte Nein-Kampagne: Kann das für die Initianten gutgehen? Zumal auch die Biobauern nicht geschlossen für zweimal Ja kämpfen? So lehnt Bio Suisse die Trinkwasserinitiative ab, befürwortet jedoch die Pestizidinitiative. Bio Luzern steht ebenfalls hinter der Pestizidinitiative, hat bei der Trinkwasserinitiative aber Stimmfreigabe beschlossen. Wie stark sich die Luzerner Biobauern für die Pestizidinitiative engagieren werden, sei noch offen, sagt Präsident Toni Büchler.

Die Ja-Botschaft zur Pestizidinitiative differenziert zu vermitteln, sei angesichts der vielen Verbände und Organisationen, welche beide Volksbegehren unterstützen, «sicher anspruchsvoll», sagt Kevin Schmidli. Dazu stünden den Gegnern viel mehr Mittel zur Verfügung. Das weiss auch Christof Widmer, seit 35 Jahren Biobauer in Sempach und Verfechter beider Initiativen.

Biolandwirt Christof Widmer

Bild: Pius Amrein (Sempach, 19. April 2021)

Er würde ein Nein zwar nicht verstehen, hat aber gleichzeitig Mühe, an ein doppeltes Ja zu glauben. Der 55-Jährige mutmasst:

«Das Argument, bei einem Ja würden die Preise für Nahrungsmittel steigen, dürfte viele zu einem Nein bewegen.»

Dass auch der Bauernverband mit dem Preisargument in den Abstimmungskampf ziehe, erstaune ihn, sagt Widmer. Schliesslich betone der Verband seit Jahren, wie wenig die Schweizerinnen und Schweizer im Vergleich zu anderen Ländern für ihre Lebensmittel ausgeben würden und wie berechtigt höhere Preise doch wären.

Wenn die Gegner der Pestizidinitiative argumentieren, mit einem Verbot sei die Existenz vieler Höfe gefährdet, würden sie verkennen, dass in der Schweiz schon Tausende von Betrieben ohne den Einsatz von Pestiziden wirtschaften würden.

«Sie beweisen also, dass es ohne Pestizide geht.»

Widmer hält knapp 40 Kühe, die ausschliesslich Gras und Heu fressen. Eine pestizidfreie Landwirtschaft sei für die von intensiv produzierenden Ländern umgebene Schweiz eine Chance, glaubt der Biobauer, der neben der Milchwirtschaft auch noch Poulets mästet, Brotgetreide anbaut und etwa 100 Hochstammbäume pflegt. Schliesslich seien gesunde Böden «die Grundlage unseres Lebens – und ohne fruchtbare Böden gibt es keine gesunden Lebensmittel».