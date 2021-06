Streit um die «richtige» Luzerner Landwirtschaft geht weiter

Eidgenössische Abstimmungen Nach dem Nein zu den Agrarinitiativen: Streit um die Zukunft der Luzerner Landwirtschaft geht weiter Der höchste Luzerner Bauer interpretiert das Nein zur Trinkwasser- und Pestizidinitiative anders als Grüne und Grünliberale, die von den Landwirten eine weniger intensive Wirtschaftsweise fordern. Lukas Nussbaumer 15.06.2021, 05.00 Uhr

Die Bauern kämpften mit Hunderten von Strohsujets und Plakaten – wie hier in Oberdorf mit Sicht auf den Pilatus – erfolgreich gegen die Trinkwasser- und Pestizidinitiative. Bild: Urs Flüeler/Keystone (2. Juni 2021)

Seine Erleichterung sei «riesengross», sagt Markus Kretz nach dem klaren Nein des Stimmvolks vom Sonntag zur Pestizid- und Trinkwasserinitiative. Der Präsident des Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverbands (LBV) hat nämlich nicht mit einem Nein-Anteil von rund 66 Prozent im Kanton Luzern gerechnet – 5 Prozent höher als im landesweiten Durchschnitt. Zurückzuführen sei die deutliche Ablehnung auf die sehr gute Mobilisierung in ländlichen Gebieten, die sich in Stimmbeteiligungen von bis zu fast 90 Prozent niedergeschlagen habe, und auf eine überdurchschnittlich aktive Aufklärungskampagne des vom LBV angeführten Neinkomitees.

Es sei offenbar gelungen, der Bevölkerung die Nachteile der Initiativen aufzuzeigen und zu vermitteln, was die Bauern bereits alles für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion unternehmen würden. Dazu gekommen sei die Geschlossenheit der Luzerner Landwirte, glaubt Kretz. Manifestiert habe sich diese Einigkeit etwa in den mehr als 200 gut sichtbar platzierten Strohsujets und in 93 verschiedenen, auf jede Gemeinde und teils sogar auf Ortsteile angepasste Flyer.

Bauern mit Tempo der Agrarreformen nicht überfordern

So gross die Freude über das Nein bei den Bauern ist: Rund ein Drittel des Volks lehnt die offizielle Agrarpolitik ab, weitere Volksbegehren wie die Massentierhaltungsinitiative werden demnächst diskutiert. Kretz betont, die Landwirte würden sich nun nicht zurücklehnen – im Gegenteil: «Wir entwickeln den von uns eingeschlagenen Weg zu einer nachhaltigeren Produktion von Lebensmitteln weiter. Aber in einem Tempo, das die Ernährungssicherheit und Existenzen von Bauernbetrieben nicht gefährdet.»

Das will Kretz vor allem der Bevölkerung in Städten und Agglogemeinden bewusst machen. Schliesslich sagte die Stadt Luzern Ja zu beiden Agrarinitiativen, und in Kriens, Horw oder Adligenswil lagen die Ja-Anteile deutlich höher als in ländlichen Kommunen. Kretz kündigt denn auch an:

«Wir werden verstärkt Öffentlichkeitsarbeit betreiben und unser Engagement in den sozialen Medien weiter ausbauen.»

Dank Initiativen werden künftig weniger Gifte gespritzt

Obwohl die Enttäuschung über das Nein zur Trinkwasserinitiative bei ihm gross sei, nimmt der Udligenswiler GLP-Nationalrat Roland Fischer auch Positives mit aus dem Abstimmungskampf. «Die Bauern wissen, dass sie nicht im gleichen Stil weiterproduzieren können. Deshalb bleibt die Agrarpolitik auf der politischen Agenda.» Bewirkt hätten die Initiativen zudem einen vom Parlament bereits verabschiedeten Absenkpfad beim Einsatz von Pestiziden. Gefordert seien die Bauern auch in der Klimapolitik. Schliesslich würden rund zehn Prozent der Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft stammen.

Eine Abkehr von der vielenorts intensiven Wirtschaftsweise der Bauern verlangt auch Raoul Niederberger, Co-Präsident der Grünen und Befürworter der Pestizidinitiative. «Landesweit haben fast 40 Prozent der Abstimmenden Ja gesagt zu einem Pestizidverbot. Das ist ein klarer Fingerzeig an die Landwirte, weniger Gift zu spritzen und die Intensität zu reduzieren», sagt Niederberger. Das Mitglied des Krienser Einwohnerrats zeigt sich zwar enttäuscht vom deutlichen Nein der Luzernerinnen und Luzerner, hat eine Ablehnung im Gegensatz zu jener zum CO2-Gesetz aber erwartet. «Wir wussten, dass es die Pestizidinitiative im stark von der Landwirtschaft geprägten Kanton Luzern besonders schwierig haben wird. Die Gegner konnten denn auch vor allem auf dem Land sehr gut mobilisieren.»