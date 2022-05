Wahlen: Welche Luzerner Bundespolitiker treten nochmals an?

Eidgenössische Wahlen Wer tritt nochmals an? Acht von elf Luzerner Politikerinnen und Politikern in Bern haben sich entschieden Welche National- und Ständeratsmitglieder aus dem Kanton Luzern treten ab? Wer kandidiert erneut? Und wer lässt sich noch nicht in die Karten blicken? Wie unsere Umfrage zeigt, ist eineinhalb Jahre vor den Wahlen schon vieles klar. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 09.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Prisca Birrer-Heimo liess die Katze Ende März 2021 als erste der elf Luzerner Vertreterinnen und Vertreter im Bundesparlament aus dem Sack: Die 63-jährige SP-Nationalrätin aus Rothenburg kündete an, im Herbst 2023 nach dannzumal 13 Jahren in Bundesbern nicht mehr zu kandidieren. Keine Lust auf den politischen Ruhestand hat hingegen FDP-Nationalrat Peter Schilliger. Der 62-jährige Udligenswiler sagte vor einem halben Jahr auf Anfrage unserer Zeitung, er werde noch einmal antreten. Den gleichen Entscheid fällte vor zehn Tagen Ständerat Damian Müller. Der Parteikollege von Schilliger ist als 37-Jähriger der mit Abstand jüngste Luzerner Vertreter in Bern:

Auch vier weitere Luzerner Politikerinnen und Politiker in Bern wollen am 22. Oktober 2023 wiedergewählt werden. Es sind dies die Nationalratsmitglieder Priska Wismer (Mitte), Franz Grüter (SVP), Michael Töngi (Grüne) und Roland Fischer (GLP, siehe Box). Andrea Gmür, die 2019 vom National- in den Ständerat wechselte, und ihr Parteikollege Leo Müller, der seit 2011 für die Mitte im Nationalrat politisiert, wollen sich erst nach den Sommerferien zu ihren Plänen äussern. Auch die schon 2007 in die grosse Kammer gewählte SVP-Vertreterin Yvette Estermann braucht noch Zeit: «Für mich ist es für eine Entscheidung noch zu früh.»

So begründen Wismer und Co. ihre erneute Kandidatur Priska Wismer, die 2019 für die in den Ständerat gewählte Andrea Gmür in den Nationalrat nachrücken konnte, gefällt die Arbeit in Bern «sehr gut». Eine erneute Kandidatur eröffne die Chance, das erworbene Dossierwissen und die Kenntnisse der politischen Abläufe «optimal zu nutzen», sagt die Mitte-Politikerin. SVP-Nationalrat Franz Grüter bezeichnet es als schade, dass sich immer weniger Leute aus der Wirtschaft in der Politik engagieren. Deshalb trete er als Unternehmer auch 2023 an. Der seit 2018 im Nationalrat wirkende Grüne Michael Töngi will sich weiter für die Klimaneutralität einsetzen. Er sei gut vernetzt, habe zwei Jahre die Verkehrskommission geleitet, und er wolle konkrete Schritte zum Ausstieg aus den fossilen Energien erreichen. Der 2011 zum ersten und 2019 zum zweiten Mal gewählte Roland Fischer (GLP) möchte sich insbesondere in der Aussen- und Finanzpolitik engagieren. Zudem brauche die Schweiz mehr denn je eine umfassende Klima- und Artenschutzpolitik. (nus)

Ida Glanzmann bräuchte Ausnahmebewilligung

Das gilt eventuell auch für Ida Glanzmann. Vielleicht hat sich die 63-jährige Mitte-Nationalrätin aus Altishofen aber auch längst entschieden, der Bundespolitik im nächsten Jahr den Rücken zu kehren. Ungewissheit herrscht deshalb, weil die 2006 für ihren Parteikollegen Josef Leu nachgerückte und damit amtsälteste Luzerner Bundespolitikerin auf Anfragen nicht reagiert. Sicher ist: Will die bei den letzten beiden Wahlen parteiintern mit dem besten Resultat gewählte Nationalrätin noch einmal antreten, braucht sie eine Befreiung von der Amtszeitbeschränkung. Die Amtszeit für Behördenmitglieder ist laut den Statuten der Mitte «in der Regel auf vier Legislaturperioden beschränkt».

Weil es bei der grössten Luzerner Partei in der jüngeren Vergangenheit noch nie zu einer Ausnahmeregelung bei der Amtszeit gekommen ist, dürfte Ida Glanzmann ihren Sessel wie Prisca Birrer-Heimo räumen. Das könnte auch auf Yvette Estermann zutreffen. Die SVP-Nationalrätin steht zwar mit 55 Jahren noch nicht kurz vor der Pensionierung. Doch die Krienserin wird im nächsten Jahr bereits ihre vierte Legislatur beenden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder antreten dürfte Ständerätin Andrea Gmür, ebenso Nationalrat Leo Müller.

Abwahlen von Männern sind die Regel

Somit zeichnen sich wie 2015 und 2019 drei Wechsel in der Luzerner Bundeshausdelegation ab. Anders als bei den letzten und vorletzten Wahlen betreffen sie ausschliesslich Frauen – sofern in eineinhalb Jahren keine Männer abgewählt werden. Das ist jedoch die Regel. 2007 musste Franz Brun (CVP) seinem Parteikollegen Pius Segmüller weichen, 2011 wurde Segmüller von Leo Müller verdrängt, 2015 verlor die GLP ihren Sitz und damit auch Roland Fischer sein Mandat, und 2019 schafften mit Felix Müri (SVP) und Peter Schilliger (FDP) gleich zwei Bisherige die Wiederwahl nicht. Schilliger konnte später für den verstorbenen Parteikollegen Albert Vitali nachrücken.

SP, Mitte und SVP sind also vor allem gefordert, Frauen zu portieren. Bei der Mitte und der SP befinden sich jedoch Männer in der Favoritenrolle. Bei der Mitte gehört diese Rolle Parteipräsident Christian Ineichen, der sich auf dem ersten Ersatzplatz befindet, bei einer Vakanz also nachrücken könnte. Das Gleiche gilt bei der SP, wo Präsident David Roth bei den letzten Wahlen ebenfalls der beste nicht gewählte Kandidat war. Anders bei der SVP: Dort heisst die Topfavoritin Vroni Thalmann. Die Kantons- und Gemeinderätin aus Flühli verpasste die Wahl 2015 und 2019 jeweils nur um Haaresbreite.

Mitte und SP mit vielen möglichen Kandidatinnen

Trotzdem gibt es auch bei Mitte und SP Frauen, denen die Wahl gelingen könnte. Bei der SP erarbeiten sich Yvonne Zemp, Ylfete Fanaj und Melanie Setz mit ihrer Regierungsratskandidatur gerade weitere Bekanntheit. Alle drei traten schon 2019 an, Fanaj und Zemp auch schon 2015. Auch mehrere Kantonsrätinnen kommen als Nationalratsanwärterinnen in Frage.

Bei der Mitte ist das Feld der möglichen Kandidatinnen ebenfalls gross. Sicher dazu gehören die Parteivizepräsidentinnen Michaela Tschuor und Karin Stadelmann. Letztere befand sich schon 2019 auf Liste der damals noch als CVP auftretenden Mitte. Und wie bei der SP gibt es auch bei der Mitte weitere Frauen aus dem Kantonsparlament, die sich für ein Amt in der grossen Kammer interessieren dürften.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen