Kommentar Eigenes Corona-Hilfspaket: Luzerner Regierung hat spät, aber richtig gehandelt Die Luzerner Regierung hilft besonders stark unter der Coronakrise leidenden Branchen mit Kantonsgeldern. Das wurde höchste Zeit – und die Höhe der Unterstützung ist diskutierbar. Lukas Nussbaumer 21.04.2020, 21.27 Uhr

Lukas Nussbaumer.

Die Luzerner Regierung greift Kindertagesstätten mit vier Millionen, Startup-Firmen mit Bürgschaftskrediten von zwei Millionen und dem Tourismus mit 700'000 Franken unter die Arme. Sie kommt damit Forderungen entgegen, die in den letzten Tagen in Bezug auf Unternehmen und Kindertagesstätten in zunehmend schärferem Ton gestellt wurden.