Endspurt im Abstimmungskampf: Hauseigentümer bekämpfen Wohnungsinitiative Die Wohnungsinitiative sei gerade im Kanton Luzern unnötig, sagt der Verband der Hauseigentümer. Ismail Osman 20.01.2020, 13.20 Uhr

Ziel der Initiative ist es, dass mehr bezahlbare Mietwohnungen entstehen.

Bild: Boris Bürgisser

Die Diskussionen um die Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen», nimmt, kurz vor dem Urnengang am 9. Februar, weiter Fahrt auf. In Luzern lud am Montag eine bürgerliche Allianz um den kantonalen Hauseigentümerverband (HEV) zur Medienkonferenz ein.

Nebst HEV-Präsident und SVP-Kantonsrat Armin Hartmann nahmen unter anderem auch die Parteipräsidentinnen Angela Lüthold-Sidler (SVP) und Jacqueline Theiler (FDP) sowie CVP-Präsident Christian Ineichen am Anlass Teil.

Kein Vertrauen in Wortlaut der Initiative

Ineichen griff denn auch einen der grössten Diskussionspunkte um die Initiative auf: die 10-Prozent-Quote. Gemäss Abstimmungstext sorgt der Bund «in Zusammenarbeit mit den Kantonen dafür, dass gesamtschweizerisch mindestens 10 Prozent der neu gebauten Wohnungen» im Eigentum von Trägern des gemeinnützigen Wohnungsbaus sind. Heute liegt die Quote bei rund 5 Prozent. Ineichen ist der Überzeugung, dass die Initianten bei einer Annahme der Initiative auf eine 10-Prozent-Quote auf Gemeinde- statt auf nationaler Ebene pochen würden. Im Argumentarium der Initianten ist zwar Folgendes zu lesen: Das Ziel von mindestens 10 Prozent gemeinnützigen Wohnungen bei Neubauten «muss nicht in jeder einzelnen Gemeinde, sondern gesamtschweizerisch erreicht werden.» Dem schenkt Ineichen wenig Glauben:

«Aus Erfahrung von anderen Abstimmungen habe ich kein Vertrauen in die Aussagen des Initiativkomitees vor einer Abstimmung. Es würde auf eine buchstabengetreue Auslegung des Textes hinauslaufen.»

Für GLP-Fraktionspräsidentin Claudia Huser macht die Initiative aus städtischer Sicht wenig Sinn. Sie verwies auf die Stadtluzerner Abstimmung von 2012. Damals wurde die Initiative «Für bezahlbaren Wohnraum» angenommen. Demnach soll bis in (damals) 25 Jahren mindestens 16 Prozent der Wohnungsbestandes nach den Kriterien der Gemeinnützigkeit vermietet werden. «Für Städte wie Luzern geht die Initiative schlicht wieder zu wenig weit», so Huser.

In Ihrer ersten Medienkonferenz als FDP-Parteipräsidentin stellte Jacqueline Theiler das Thema Umwelt in den Fokus. Im Abstimmungstext wird der Bund beauftragt, dafür zu sorgen, dass Förderprogramme zur Sanierung von Wohngebäuden nicht «zum Verlust von preisgünstigen Wohnungen führen». «Es ist klar, was passieren würde», sagte Theiler. «Es würde schlicht weniger in energetische Sanierungen investiert werden. Die Anreize existieren nicht ohne Grund und sollen wirken.» Theiler kommt deshalb zum Schluss: «Diese Initiative schadet der Umwelt.»

Luzern ist bereits Baugenossenschaftskanton

Eines der Hauptargumente der Luzerner Initiativgegner ist die Tatsache, dass Luzern bereits ein sehr reges Baugenossenschaftswesen ausweise. Diese seien historisch gewachsen – sowohl in der Stadt, wie auch auf der Landschaft. So sei Luzern der Kanton mit dem grössten Anteil gemeinnütziger Baugenossenschaften pro Kopf. «Der Kanton Luzern stellt mit seinen 9 Prozent genossenschaftlicher Wohnungen bereits einen schweizweiten Spitzenwert», hielt Walter Stucki, alt Kantonsrat (FDP) und Chef Politik des HEV, fest. Entsprechend sei die Initiative, aus Luzerner Sicht, unnötig.