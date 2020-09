Ein Abend mit dem Blasorchester der Stadtmusik Luzern: Karibikgefühl, lokale Solisten und Improvisationen Das Blasorchester Luzern brachte am Sonntagabend mit George Gershwin das Fernweh ins Konzert. Die Solisten sorgten dabei für wahre Begeisterungsstürme. Roman Kühne 21.09.2020, 19.00 Uhr

Ausverkauft gibt es auch in Zeiten von Corona. Dazu braucht es Qualität, eine gewisse Bekanntheit, spannende Solisten und ein attraktives Programm. Alle vier Dinge waren beim Auftritt des Blasorchesters der Stadtmusik Luzern gegeben. Wobei «ausverkauft» am Sonntag im Le Théâtre in Emmen etwa 380 Zuschauer bedeutete.

Das Blasorchester Stadt Luzern mit dem Pianisten Jospeh Sieber.

Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 20. September 2020)

Aber der Abend hätte vermutlich auch in normalen Zeiten, also ohne virologische Sicherheitsdistanz, den Saal locker gefüllt. Denn das Konzert war ganz dem grossen amerikanischen Komponisten George Gershwin gewidmet. Nur wenige Namen gibt es wohl, die mit der gleichen Breitenwirkung ein Publikum von Jung bis Alt ansprechen. Seine jazzigen Rhythmen, die süffigen Melodien und farbigen Akkorde verfehlen ihre Wirkung nie. Das Blasorchester liess denn auch nichts anbrennen und servierte quasi ein «Best of» des Komponisten: «Cuban Overture», «Rhapsody In Blue» oder «An American In Paris».

Karibisches Sommergefühl im Theatersaal

Die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung des Jurassiers Hervé Grélat – er steht dem Ensemble bereits fünf Jahre vor – spielten die diversen Ohrwürmer mit hoher Qualität, lebendig und beschwingt. Die fliessende Rhythmusgruppe in der «Cuban Overture» und die federnde Bassbewegung legten die Basis, über der die restlichen Bläser den relaxten Rumba des Anfangs tanzten. Vor allem im langsameren Mittelteil mischten sich die Register hervorragend, lockten zum Beispiel die Klarinetten und Waldhörner immer wieder frische Schattierungen aus den Akkorden. Weich akzentuierte Soli in der hohen Trompete oder locker hingeworfene Flötennoten zauberten das entspannte Feeling der Karibik in den Saal. Ein Ferngefühl, das wohl die wenigsten Zuhörer diesen Sommer erfahren durften.

Überhaupt sind die ruhigen und entspannten Momente eine Stärke dieses Bläserensembles. Zwar verfehlten in «An American In Paris» die aggressiven «Hup»-Einwürfe ihre Wirkung nicht, sodass es durchaus laute Stellen gab, wo der Kang breit und stimmig die Halle füllte. Doch primär waren es auch hier die kleinen, verspielten und klaren Einschübe und Melodien, in denen die Musik ihren unwiderstehlichen Sog entfaltete. Die meist exzellent aufspielenden Solisten – hier seien der Trompeter mit seinem weiten Blues und die verschiedenen Schattierungen aus tiefem und hohem Holz erwähnt – transportierten gut diese französische-amerikanische Stimmung.

Das etwas andere Solo der Klarinettistin

In den lauten Momenten hingegen wurde die Balance zwischendurch zu sehr gebeugt. Die Struktur und der Schwung, aber auch die Sichtigkeit der Stücke gingen etwas verloren. Der sinfonische Sound war zwar im Kern vorhanden, hätte durch eine stärkere Fixierung auf den Holzbläserklang und eine weniger harte Phrasierung aber klar gewonnen. Seit dem Sommer probt das Blasorchester im neuen Probehaus des Luzerner Sinfonieorchesters. Optimale Voraussetzungen, um dieses Finetuning vorzunehmen.

Höhepunkte des Abends waren die beiden Solisten. Joseph Sieber intonierte am Klavier die «Rhapsody In Blue» mit Lust und Raffinesse. Er spielte das zwischen Blues und Impressionismus jonglierende Werk in einer teils fast freien, sehr persönlichen Interpretation.

Der Pianist Joseph Sieber begeistert das Publikum mit seinen Klavierkünsten.

Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 20. September 2020)

Langsame Tempi, plötzliche Pausen, Lust an Spiel und Verspieltheit gaben den bekannten Noten Überraschung und Spannung. Das swingende Schlendern, das kurze, unerwartete Rollen eines Fats Waller, die witzige Akzentuierung bei fliegenden überkreuzten Händen – es war eine genussvoll zelebrierte und begeistert applaudierte Interpretation des jungen Dirigenten und Pianisten. Als Zugabe gab er die etwas harte Nocturne «op.9 No.2» von Frederic Chopin.

Ebenfalls überzeugend: Regula Schneider. Die Klarinettistin des Luzerner Sinfonieorchester lebte hier ihre vokale Leidenschaft und sang ein schwebendes «Summertime». Abgehoben, modern, fast schon mystisch. Ihr «Lady Be Good» war ein wahres Feuerwerk. Mit hervorragender Intonation und Klarheit führte sie die Stimme wie ein – schnelles – Glockenspiel durch die Musik. Im solistischen Wechselspiel mit dem Bassisten Simon Iten improvisierte sie sich erfinderisch durch die Akkorde. Zum Schluss spielte das Blasorchester Stadtmusik Luzern als Zugabe einen schmissigen «The Pathfinder Of Panama» von John Philip Sousa.