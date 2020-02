Bildstrecke Ein Blick zurück: Mickeys, Polizisten und Hexen an den Fasnachtsumzügen Luzerns Narrentreffen in Willisau, das wilde Treiben der Altishofer und die Umzüge der Stadtluzerner Fasnacht. Wir werfen einen Blick zurück auf die Fasnacht der 60er- bis 80er Jahre. Zéline Odermatt 19.02.2020, 15.44 Uhr Drucken Teilen

Es ist wieder so weit. Die Fasnacht steht vor der Tür. Bereits in den 60er Jahren herrschte in der Stadt Luzern närrisches Treiben. Diese Bilder zeigen einen Fasnachtsumzug im Jahr 1968. Im Hintergrund des ersten Bildes ist die Seebrücke und der alte Bahnhof zu sehen.