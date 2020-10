Fragen & Antworten Ein Dach für die Kantonsstrasse im Zentrum von Ebikon? Antworten auf die wichtigsten Fragen Auf einer Länge von 270 Meter soll die Kantonsstrasse in einem Tunnel verschwinden, sodass das verkehrsgeplagte Zentrum von Ebikon autofrei würde. Das Vorhaben polarisiert. Roman Hodel 09.10.2020, 05.00 Uhr

Die vierspurige Kantonsstrasse K17 im Zentrum von Ebikon ...

Bild: Pius Amrein (Ebikon, 8. Juli 2020)

... soll seitlich um einige Meter zum Moränenhügel des Kirchenbezirks verschoben und parallel zu diesem in einem rund 270 Meter langen Tunnel geführt werden, und zwar zwischen den Knoten Schlössli und Sonne. Ein Teil des heutigen Strassenraums auf der Seite Kantonalbank würde dadurch frei und könnte zur begrünten Fussgängerzone umgestaltet werden. So könnte dies in Zukunft aussehen:

Visualisierung: Planteam S AG

Am und über dem Tunnelbauwerk wären Hochbauten mit Wohnungen und Läden (gelbe Gebäude) möglich:

Visualisierung: Planteam S AG

Der Ebikoner Architekt Roland Huwiler hat 2016 auf private Initiative ein Vorprojekt realisiert und präsentiert. Anfang 2018 gründete er zusammen mit mehreren Personen – darunter viele CVPler – das Komitee «Ebikon lebt». Eine entsprechende Initiative, die vom Gemeinderat forderte, das Projekt «aktiv anzugehen», wurde von 1160 Ebikonerinnen und Ebikonern unterschrieben – nötig gewesen wären 300 Unterschriften. Weil der Gemeinderat dem Wunsch nach einer Machbarkeitsstudie noch im selben Sommer entsprach, zogen die Initianten die Initiative zurück.

Aus technisch-konstruktiver Sicht ist die Überdachung machbar. Hier die Situation von oben ohne Hochbauten:

Visualisierung: Planteam S AG

Die Gesamtbeurteilung der 2019 durch das Zürcher Büro EWP erstellten Machbarkeitsstudie fällt jedoch «durchzogen» aus. Die Idee habe zwar «Charme», weil sie «die Verkehrsachse einmantelt» und «das Tunnelbauwerk mit Hochbauten einkleidet», sodass «eine gewisse Einpassung» in die Siedlungsstruktur stattfände. Auch würde die Aufenthaltsqualität im verkehrsgeplagten Zentrum verbessert. Als negativ beurteilt die Studie jedoch, dass der Tunnel «die Topografie des Moränenhügels verunklärt». Zudem würde durch die geplanten Hochbauten «massiv» auf die denkmalpflegerisch wertvollen Bauten des Kirchenbezirks eingewirkt – hier die Pfarrkirche St. Maria:

Bild: Pius Amrein (8. Juli 2020)

Die Machbarkeitsstudie rechnet mit Kosten von mindestens 25 Millionen Franken. Davon müsste die finanziell ohnehin nicht auf Rosen gebettete Gemeinde Ebikon den Grossteil – geschätzte 22 Millionen – selber tragen. Der Rest würde der Kanton übernehmen. Hinzu kämen jährliche Unterhaltsarbeiten von 30'000 bis 70'000 Franken.

Die Planungs-, Umwelt- und Energiekommission sieht dank Verbesserung der Aufenthaltsqualität und neuen Freiräumen Vorteile, wegen der schwierigen Realisierbarkeit, Beeinträchtigung des Ortsbildes und der fehlenden planerischen Flexibilität für die Zukunft aber auch Nachteile. Die Fachkommission Ortsentwicklung steht dem Projekt «sehr kritisch» gegenüber, weil weder die Verkehrssituation als Ganzes noch die Integrations des Dorfzentrums zu einer Begegnungszone verbessert würde. Sie schlägt statt der Überdachung eine Aufwertung des Strassenraums vor. Auch die Controllingkommission hegt grosse Zweifel, ob mit diesem Projekt das Image Ebikons verbessert würde und die finanzielle Belastung für die Gemeinde tragbar wäre.

Die kantonale Denkmalpflege kann gemäss Vernehmlassungsbericht eine Bewilligung aufgrund des Umgebungsschutzes der Pfarrkirche «nicht in Aussicht stellen». Sie empfiehlt, das Vorhaben nicht weiter zu bearbeiten. Die Stellungnahmen der anderen kantonalen Dienststellen – etwa zu Strassenraum oder Lärm – enthalten technische Anforderungen, welche im weiteren Projektverlauf zu klären wären.

Der Verband äussert sich insgesamt kritisch zum möglichen Nutzen einer Überdachung. Diese sei sowohl städtebaulich als auch raumplanerisch äusserst anspruchsvoll und noch dazu teuer. Zudem biete eine Tunnellösung wenig Flexibilität für künftige Veränderungen.

Die unterschiedlichen Stellen und Gremien beurteilen das Vorhaben kritisch bis ablehnend. Erwähnt werden die topografische Situation, die dominanten Tunnelportale, die fehlende Attraktivität der Flaniermeile, weil sie relativ schmal ausfällt zwischen bestehenden Bauten und Tunnel – und die insgesamt hohen Erstellungskosten. Der Bericht empfiehlt der Gemeinde, die Idee nicht weiterzuverfolgen und stattdessen bei der anstehenden Sanierung der Kantonsstrasse die Initiative für eine Planung zu ergreifen, die angrenzende Trottoirs und Vorplätze miteinbezieht.

Der Gemeinderat hat laut Bauvorsteher Hans Peter Bienz (parteilos) noch «keine konsolidierte Haltung» zur Machbarkeitsstudie der Überdachung beschlossen. Er will vorab die Ergebnisse aus der politischen Vernehmlassung abwarten.

Nach Abschluss der Vernehmlassung werden die Ergebnisse aus der politischen und öffentlichen Mitwirkung bis Anfang 2021 analysiert und in einem Bericht zusammengetragen. Im Frühjahr 2021 wird der Gemeinderat auf Basis dieses Berichts entscheiden, ob die Projektidee weiterverfolgt wird oder nicht.

Hinweis: Am Dienstag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr findet in der Turnhalle Wydenhof ein Podium zum Thema «Chancen & Herausforderungen einer Überdachung der Kantonsstrasse im Zentrum von Ebikon» statt. Daran nehmen Befürworter und Gegner der Idee teil. Es wird von Robert Knobel, Ressortleiter Stadt/Region Luzern bei unserer Zeitung, moderiert.