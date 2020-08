Ein Dank an alle Helfer: Corona-Sonnenblumen blühen nun im Kanton Luzern In Ruswil ist im Frühling während des Shutdowns eine Idee geboren, wie man allen Helferinnen und Helfern während der Coronakrise danken kann. Durch den Schweizer Bauernverband wurden mittlerweile in der ganzen Schweiz Sonnenblumen angepflanzt. 24.08.2020, 05.00 Uhr

Bild: PD

(fmü) Als Zeichen des Dankes und der Solidarität gegenüber allen Helferinnen und Helfern während der Coronakrise haben Bäuerinnen und Bauern im Frühling Sonnenblumen an Feld- und Strassenrändern gesät. In diesen Tagen blühen sie in voller Pracht. Entweder in Gruppen oder in Reihen, einige sind mit einer kleinen Dankestafel versehen.