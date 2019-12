Ein Emmer Gemeinderat steht im Rampenlicht Der Emmer Finanzvorsteher Patrick Schnellmann stand für Le Théâtre als Licht-Statist fünf Stunden lang im Scheinwerferlicht. Ins Schwitzen sei er dabei nicht gekommen, sagt er. Dafür habe er nun ein besseres Gespür für die Leistung der Musical-Darsteller. Beatrice Vogel 04.12.2019, 05.00 Uhr

Die Vorbereitungen im Le Théâtre in Emmen laufen auf Hochtouren: In zehn Tagen ist die Premiere der neuen Musical-Eigenproduktion «Rock of Ages». Während die Darsteller intensiv am Proben sind, nimmt auch die Bühne Formen an. In diesen Tagen wird das Licht programmiert – jede Figur und jede Szene soll am Ende optimal ausgeleuchtet sein.