Ein Geschäftsmann führt ein Luxusleben mit Millionenschulden – und steht nun vor dem Luzerner Kriminalgericht Ein deutscher Geschäftsmann versprach lukrative Geldanlagen. Nun fordern die Geldgeber Millionen zurück. Sandra Monika Ziegler 25.08.2020, 19.55 Uhr

Der illustre Geschäftsmann füllte schon manche Zeile und manchen Aktenordner, sowohl in seiner Heimat Deutschland wie auch hier. Ihm wird unter anderem gewerbsmässiger Betrug, Urkundenfälschung und Geldwäsche vorgeworfen. Die Deliktsumme beträgt 9,3 Millionen Franken, die er zwischen 2008 bis 2014 erwirtschaftet hatte. Die Staatsanwaltschaft fordert acht Jahre Haft, die Verteidigung will einen Freispruch.

Der «Blick» titelte mit «Ein filmreifer Abzocker» über dem Bericht zum mutmasslichen Millionenbetrüger, der am Dienstag vor dem Luzerner Kriminalgericht stand. Doch die Filmvorstellung am Dienstag war äusserst schlecht.

Der Beschuldigte streitet alles ab

Es präsentiert sich ein 51-jähriger Beschuldigter, der auf konkrete Fragen der Richterin nicht antworten will. Lieber erzählt er Geschichten über sein Firmengeflecht und betont seine Unschuld. Zu den einzelnen Geldflüssen in Millionenhöhe, die als zinsbringende Anlage gedacht waren, jedoch über seine Geschäftskonten auf sein Privatkonto flossen, gibt er wenig bis gar keine Auskunft, sondern verweist auf die Aussagen, die er bei diversen Einvernahmen gemacht hat. Sein Lieblingssatz lautet an diesem Verhandlungstag: «Ich handelte gemäss Vertrag, es wurde kein Verwendungszweck vereinbart.»

Als die Richterin fragte, warum er die Schweiz Richtung England verlassen habe, als er mit Klagen rechnen musste, antwortete der Angeklagte: «Mein Sohn besuchte dort eine Schule.»

Er lebte vom Geld seiner Frau

Der Verteidiger bezeichnet in seinem Plädoyer die Anklage der Staatsanwaltschaft als einseitig und tendenziös. Mit den Ausführungen zu seinem Mandanten betreibe sie reine Stimmungsmache. Der Verteidiger will seinen Mandanten ins rechte Licht rücken. Im Handeln seines Mandanten sieht er keine Arglist und keine Täuschung. Über all die Jahre habe er sehr erfolgreich Geschäfte gemacht, das habe die diversen Privat­kläger animiert, zu investieren. «Das Vertragswerk lässt keinen Spielraum für Interpretationen», so der Verteidiger.

Es sei nie ein Verwendungszweck festgehalten worden und somit habe sein Mandant das Geld auch nicht falsch investieren können. Den Vorwurf des Pfändungsbetrugs wischt er vom Tisch. Zwar sei er für seine Firmen und die seiner Frau tätig gewesen, habe dafür aber keinen Lohn bezogen. Er habe vom Geld seiner Frau gelebt, mit der er seit 1999 in Gütertrennung lebt. Sein Mandant hatte zu dieser Zeit weder Vermögen noch Einkommen.

In seinen fast zweistündigen Ausführungen wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die Verträge mit den Privatklägern meist durch deren Anwälte geprüft worden seien. Die Investitionen der Privatkläger seien auf deren Wunsch getätigt worden und nicht auf Druck seines Mandanten. «Es steht alles in den Akten, man muss sie nur lesen» betont er gegenüber dem Gericht. Weder hätten die Vorwürfe einen sachlichen noch zeitlichen Zusammenhang. Zum Vorwurf des Betrugs sagt der Verteidiger: «Er hatte keine Verpflichtung, das Geld anzulegen, dazu stand nichts in den Verträgen.» Nur weil er Schulden nicht zurückbezahlt habe, könne kein mangelnder Rückzahlungswille abgeleitet werden. Sein Mandant sei ein offen kommunizierender Geschäftsmann, es gebe keine Indizien für ein Lügengebäude.

Nicht die Geschichten zählen, sondern die Fakten

Die Staatsanwältin hält zum Verteidigerplädoyer fest, dass immer wieder erwähnt wurde, es gelte, was schriftlich vereinbart wurde, mündliche Abmachungen zählten nicht. Nur dann, wenn das schriftliche Wort den Beschuldigten belaste, gelte es nicht. «Lassen sie doch die Fakten sprechen, es gibt dazu umfangreiche Akten», sagt die Staatsanwältin.

Fakt sei, dass keine Rückzahlungen erfolgten, keine Investitionen getätigt wurden: «Er ist ein erfolgloser Investor, es hat ja nie geklappt, wie soll er da Rückzahlungen leisten? Folgen sie der Spur des Geldes.»

Das mahnt auch der Verteidiger eines Privatklägers. Dieser hatte über zwei Millionen dem Angeklagten anvertraut. «Die Spur gibt Auskunft darüber, was passiert ist.» Letztlich sei das Geld seines Mandanten auf den Konten des Beschuldigten gelandet. «Mit dem Geld lebte er im Luxus. Eine Villa am See, Ferrari und Rolls Royce und geleaster Privatjet, um nur einige Details zu nennen», so der Anwalt. Der Angeklagte sei ein schlechter Geschäftsmann, hinterlasse nur verbrannte Erde. «Er hat allein in der Schweiz Schuldscheine von über 40 Millionen Franken, seine Firmen gingen Konkurs oder wurden mangels Domizil aufgelöst. «Was soll da bitte erfolgreich sein», fragt er in die Runde.

Als Verwaltungsrat wäre der Angeklagte aber verpflichtet gewesen, im Interesse der Firmen zu handeln, das tat er aber nicht. «Der Angeklagte hat mit einer unglaublichen Arroganz und ohne Respekt gelogen. Er ist im Sinn der Anklage zu verurteilen. Es kann nicht sein, dass er als freier Mann aus dem Gericht geht.» Dass er freies Geleit vom Gericht erhielt, verstehe er nicht: «Ich beantrage Sicherheitshaft nach der Urteilseröffnung.» Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt.