Ein Herbst ohne Herbstmesse: Die Lozärner Määs findet dieses Jahr nicht statt Vom 3. bis 18. Oktober hätte in Luzern die traditionelle Lozärner Määs stattfinden sollen. Am Donnerstag teilten die Verantwortlichen die Absage mit. Es ist seit der Mobilmachung von 1939 das erste Mal, dass die Herbstmesse auf dem Inseli nicht stattfinden kann. 30.07.2020, 11.00 Uhr

(cza) Nachdem Basel seine Herbstmesse für dieses Jahr gestrichen hatte, musste davon ausgegangen werden, dass es auch für Luzern schwierig werden dürfte. Deshalb kommt die Mitteilung der Stadt Luzern am Donnerstagvormittag wenig überraschend: Die Lozärner Määs, geplant für den 3. bis 18. Oktober 2020 im Raum Europaplatz und Inseli, wird «auf Basis der geltenden Covid-19-Verordnungen und der damit verbundenen Bedingungen zur Durchführung von Grossanlässen» abgesagt. Der Entscheid der Stadt wurde in Abstimmung mit den Markt- und Schaustellerverbänden, der Interessengemeinschaft Luzerner Herbstmesse und Märkte (IG LHMM), der Luzerner Polizei und weiteren Anspruchsgruppen getroffen.

Mit Tagesfrequenzen von 20'000 Personen sind die Risiken an der Määs zu gross. Eveline Beerkircher (Luzern, 5. Oktober 2020)

Jahrlich Hundertausende Besucherinnen und Besucher Die Lozärner Määs mit über 100 Marktständen der Warenmesse, dem Lunapark und einem breiten Unterhaltungs- und Verpflegungsangebot zieht jährlich Hunderttausende von Besucherinnen und Besuchern an. Für die Stadt Luzern und alle Involvierten bringen die Tagesfrequenzen von rund 20'000 Personen grosse Herausforderung mit sich.

Die Stadt Luzern prüfte verschiedene Szenarien, um eine Durchführung der Määs zu ermöglichen. Denn auf Basis der aktuellen Covid-19-Bedingungen des Bundes wären Jahrmarkt- und Marktveranstaltungen mit entsprechenden Schutzkonzepten grundsätzlich erlaubt. Doch aufgrund der anhaltend sensiblen Lage und des fortgeschrittenen Zeitpunkts zur Vorbereitung des Grossanlasses müsse nun aber festgestellt werden, dass eine Durchführung nicht in Frage käme. Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen der Stadt Luzern, wird in der Mitteilung so zitiert:

«Wir müssen akzeptieren, dass der traditionelle Charakter der Määs unter den gegebenen Bedingungen, mit einem überzeugenden Schutzkonzept für den zu erwartenden Andrang von Besucherinnen und Besuchern, nicht gewährleistet werden kann».

Die Absage ist ein weiterer Schlag für die Betreiberinnen und Betreiber der Marktstände und der Schaustellbetriebe, die sich mit einer Vielzahl von Absagen an Markt- und Chilbi-Veranstaltungen konfrontiert sehen. Die Stadt Luzern hat laut Mitteilung den Händlern und den Schaustellbetrieben der nun abgesagten Määs den Zuschlag für einen Standplatz 2021 in Aussicht gestellt.

Nächste Lozärner Määs vom 2. bis 17. Oktober 2021

Die Määs hat eine lange Tradition. Seit dem 20. Jahrhundert findet dieser gesellschaftliche Grossanlass in der Regel jährlich statt. Der Anlass beginnt seit eh und je am Samstag vor dem 1. Sonntag im Oktober und dauert bis zum 3. Sonntag im Monat. Einzig infolge der Mobilmachung 1939 wurde die Herbstmesse auf dem Inseli Luzern kurzfristig abgesagt. Die Lozärner Määs soll gemäss Plan im kommenden Jahr vom 2. Oktober bis 17. Oktober stattfinden.