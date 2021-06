Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Ein Jahr danach Messerattacke beim Reusszopf: Jetzt spricht das Opfer Vor einem Jahr ist ein 47-jähriger Krienser beim «Nordpol» in Luzern mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei konnte den Täter verhaften. Jetzt – ein Jahr später – meldet sich erstmals das Opfer zu Wort. 28.06.2021, 10.53 Uhr

Die Narben sind langsam verheilt. Aber ein Jahr und vier Operationen nach der Messerattacke beim «Nordpol» in Luzern hat das Opfer noch immer mit den gesundheitlichen Folgen des Vorfalls zu kämpfen. «Durch die schwere Bauchverletzung kann ich nach wie vor nur leichte Kost zu mir nehmen. Wenn ich zu viel esse, kriege ich Bauchschmerzen.» Auch Schlafstörungen und Verspannungen würden ihm nach wie vor zu schaffen machen, erzählt das Opfer weiter gegenüber PilatusToday und Tele 1.

Zur Messerattacke gekommen ist es vor einem Jahr während eines Grillplauschs bei der Freizeit- und Erholungszone Reusszopf in Luzern. «Der Täter hat mich beleidigt und mir damit gedroht, er würde mich abstechen. Drei bis vier Stunden später ist er zurückgekehrt und hat mich mit einem Küchenmesser angegriffen.» Nach dem Vorfall sass das Opfer sechs Monate im Rollstuhl, weil sein rechtes Bein gelähmt war.



Der Prozess gegen den mutmasslichen Täter kommt bald ans Luzerner Kriminalgericht. An der Verhandlung teilnehmen will das Opfer aber nicht. Der Schock und die Schmerzen seien noch immer zu gross. Wieso er auch mental noch immer an den Folgen der Messerattacke leidet, erfährst du im Video oben. (red)