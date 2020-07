Ein Mann wurde in der Stadt Luzern überfallen und zusammengeschlagen – die Polizei sucht Zeugen Am Mittwochabend wurde ein 35-Jähriger in der Nähe des Vögeligärtlis von zwei Männern überfallen und zusammengeschlagen. Er erlitt unter anderem einen Augenbogenbruch. Die Polizei sucht Zeugen. 20.07.2020, 16.56 Uhr

(lil) Am Mittwoch in der Nacht um kurz vor 23 Uhr haben zwei Männer beim Vögeligärtli bei den Veloparkplätzen gegenüber der Murbacherstrasse 14 einen 35-jährigen Schweizer angesprochen. Die Männer haben von ihm verlangt, dass er sein Handy herausgibt, wie die Polizei am Montag mitteilt.