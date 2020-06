Ein neues Schulhaus soll in Emmen das Platzproblem lösen An die 200 Millionen Franken muss Emmen in den Schulraum investieren – 66 Millionen allein in Sanierungen. Der Gemeinderat favorisiert für die Bewältigung des steigenden Raumbedarfs einen Schulneubau. Beatrice Vogel 09.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zuwenig Schulraum, Sanierungsbedarf: Das gilt für fast alle Schulhäuser in der Gemeinde Emmen – auch für das Schulhaus Emmen Dorf.

Nadia Schärli, 22. April 2020

Rund 1000 Schülerinnen und Schüler zusätzlich werden bis 2029 die Volksschule in Emmen besuchen, davon rund 700 die Primarschule und den Kindergarten. Doch bereits heute ist insbesondere auf der Primarstufe nicht genügend Schulraum vorhanden. Es muss also bald mehr Schulraum her.

Um zu eruieren, wo wie viel Schulraum erstellt werden kann, hat der Gemeinderat den Masterplan Schulinfrastruktur erarbeiten lassen. Dieser wird dem Einwohnerrat an der Sitzung vom 30. Juni zur Kenntnisnahme unterbreitet.

Gemäss dem von der Landis AG erstellten Masterplan gibt es zwei Varianten, um den zusätzlichen Schulraum bereitzustellen. Die von den Planern empfohlene Variante «Neubau Gersag 4» ist ein Neubau nahe der Schulanlage Gersag. So besitzt die Gemeinde direkt neben dem Themenspielplatz ein grosses Grundstück, das derzeit als strategische Reserve dient. Dort könnte ein Schulneubau für 18 Primarklassen, drei Kindergärten und Tagesstrukturen, eine Doppelsporthalle sowie Aussenflächen realisiert werden.

Alles anzeigen

Die andere Variante «Optimierung» geht davon aus, dass sämtliche Schulräume in den bestehenden Schulanlagen bereitgestellt werden. Konkret würden dann die einzelnen Schulanlagen punktuell erweitert – insbesondere die Schulen Riffig, Hübeli, Gersag und Meierhöfli. Zudem müsste eine Umverteilung der Schüler stattfinden, damit die einzelnen Schulen eine sinnvolle Grösse erhalten. «Glücklicherweise hat Emmen keine starren Schulkreise, sodass eine solche Umverteilung möglich ist», sagt Schuldirektor Brahim Aakti (SP). Voraussetzung sei, dass die Schulwege zumutbar sind.

Der Nachteil dieser Variante: Im Gersag und Meierhöfli würde die Primarschule jeweils 24 Klassen umfassen – im Meierhöfli wächst der Schulraumbedarf am stärksten, im Gersag würden viele Klassen von anderen Schulhäusern unterkommen. Für eine Schule ist diese Klassenzahl an der obersten Grenze bezüglich Führung, Schulraumplanung und Schülerdichte. «Grundsätzlich geht man davon aus, dass eine sinnvolle Grösse einer Schule 18 Klassen nicht überschreiten soll», sagt Aakti.

Gemeinderat favorisiert Schulneubau

Der Gemeinderat favorisiert die Variante Neubau vor allem aus folgendem Grund: «Durch den Neubau können wir die Klassen so auf die Schulstandorte verteilen, dass sie sinnvolle und pädagogisch vertretbare Grössen aufweisen», sagt Finanzdirektor Patrick Schnellmann (CVP). Keine Schulanlage würde dadurch mehr als 18 Klassen beherbergen. «Wir erreichen damit eine Entlastung bestehender Schulen und vermeiden, dass zu viel auf die heutige Anlage Gersag abgewälzt wird.» Zudem kann mit einem Neubau ein Flickenteppich von Erweiterungen mehrerer Schulanlagen vermieden werden – und es bleibt das Potenzial der punktuellen Erweiterung an einzelnen Standorten.

Bleiben noch die Kosten: Für die Variante Neubau rechnet der Masterplan mit rund 191 Millionen Franken, die Variante Optimierung würde rund 175 Millionen Franken kosten – also lediglich 16 Millionen weniger. Das ist viel Geld, doch eine grosse Wahl hat Emmen nicht: Der Schulraum muss her.

Bei beiden Varianten entfallen rund 34 Millionen Franken auf zusätzliche Sporthallen. An solchen fehlt es nämlich ebenfalls. Insbesondere im Meierhöfli – wo die Schülerzahl am stärksten steigt – nimmt der Bedarf an Sporthallen zu. Hallen fehlen auch bei der Schule Hübeli, Emmen Dorf, Rüeggisingen und Riffig.

Alles anzeigen

Neues Schulhaus nicht vor 2025

Mit rund 66 Millionen Franken entfällt zudem bei beiden Varianten ein grosser Brocken auf die Sanierung bestehender Anlagen. Denn fast alle Schulhäuser weisen einen Sanierungsbedarf auf. Allen voran das Schulhaus Hübeli, wo vor rund einem Jahr auch der Schadstoff Naphtalin entdeckt wurde. Aber auch bei den Schulhäusern Krauer, Emmen Dorf und Rüeggisingen drängt sich eine Sanierung auf. Je nachdem welche Variante für den zusätzlichen Schulraum gewählt wird, werden die Sanierungen gemeinsam mit der Erweiterung vollzogen werden können.

Nach der Kenntnisnahme durch den Einwohnerrat sollen diverse Machbarkeitsstudien erarbeitet werden, sowohl für den Neubaustandort Gersag 4 wie auch für die zu sanierenden Schulhäuser. Ein Neubau ist nicht vor 2025 zu erwarten. Doch diverse Sanierungen sollen je nach Priorisierung bereits in den nächsten Jahren starten.