Analyse VBL-Subventionsdebakel: Ein Rechtsspruch soll für Klarheit sorgen Wenn sich der VBL-Verwaltungsrat die Forderung von 16,7 Millionen Franken ernsthaft anzweifelt und sich sicher ist, nichts falsch gemacht zu haben, sollte sie konsequenterweise die Zahlung verweigern und einen Rechtsstreit in Kauf nehmen, findet unser Journalist Simon Mathis. Simon Mathis 10.10.2020, 05.00 Uhr

Der Vertrag liegt auf dem Tisch. Sollte der Verwaltungsrat der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) seine Unterschrift darunter setzen, würde eine gewichtige Zahlung ausgelöst: Der Verkehrsverbund Luzern (VVL) erhielte von den VBL rund 16,7 Millionen Franken zurück. Der VVL als Subventionsgeber ist der Meinung, dass die Verkehrsbetriebe diesen Betrag zu Unrecht erhalten haben. Es ist eine Summe, die sich von 2010 bis 2017 aufgrund von sogenannten «kalkulatorischen Zinsen» ergeben hat. Das Bundesamt für Verkehr (BAV) ist gar der Auffassung, die VBL hätten mit der Verrechnung dieser Zinsen gegen das Subventionsgesetz verstossen.

Nur: Die Verkehrsbetriebe sträubten sich von Anfang an dagegen, die Zahlung auszulösen. Die jüngsten Entwicklungen in der VBL-Krise sind ein letztes Aufbäumen dieses Widerwillens: Vier von fünf Verwaltungsräten bieten dem Stadtrat ihren Rücktritt an, die Stadt ist Alleinaktionärin der VBL. Als Grund führt der Verwaltungsrat an, das Vertrauen zur Exekutive sei «zerrüttet». Stein des Anstosses: Die VBL wünschen vom Stadtrat, dass er in die Millionenzahlung einwilligt. Diese Rückendeckung jedoch verweigert die Stadtregierung. Sie weist darauf hin, dass für solche Zahlungen einzig und allein der VBL-Verwaltungsrat verantwortlich sei.

Der Stadtrat hat Recht: Es ist der Verwaltungsrat, der diese Entscheidung fällen muss. Die VBL-Führungsebene befürchtet zwar, sich haft- und strafbar zu machen, sollte sich später herausstellen, dass die 16,7 Millionen gar nicht geschuldet waren. Aber es ist fraglich, ob dieses Risiko mit einem Einverständnis der Eignerin überhaupt minimiert werden kann. Der Segen des Stadtrats wäre ergo auch keine Absolution.

Auf dem Papier ist der Entscheid der VBL einfach: «Zahlen wir die 16,7 Millionen, oder zahlen wir sie nicht?» Anders gefragt: Ist die Forderung des VVL gerechtfertigt? Öffentlich haben die VBL mehr Argumente gegen als für die Zahlung geäussert. Es scheint, als hätten die VBL einzig wegen des politischen und medialen Drucks die Verhandlungen vorangetrieben – und weil sie den Frieden mit dem Verkehrsverbund als wichtigstem Auftraggeber nicht gefährden wollen. Mit oder ohne Rückendeckung des Stadtrates: Der Verwaltungsrat würde seine Unterschrift so oder so nur zähneknirschend setzen.

Das kann nicht die Lösung sein. Wenn der Verwaltungsrat die Millionenforderung ernsthaft anzweifelt und sich sicher ist, nichts falsch gemacht zu haben, dann müsste er die Zahlung konsequenterweise verweigern – unabhängig davon, was die Öffentlichkeit davon halten mag. Da Bund und Kanton von ihrer Haltung nicht abrücken werden, wäre dieser Schritt nichts anderes als der Anfang eines Rechtsstreits. Einen solchen scheuen die VBL, weil sie mit dem Verkehrsverbund dann gleichzeitig im Gerichtssaal und am Verhandlungstisch sitzen würden. Aber ein Gerichtsverfahren muss nicht zwingend zu bösem Blut führen. Es ist nicht einzusehen, weshalb sachliche Verhandlungen nicht auch weiterhin möglich sein sollten.

Ein Rechtsstreit zwischen VBL und VVL wäre zwar ein PR-Desaster für den öffentlichen Verkehr im Raum Luzern. Aber die Fronten sind inzwischen so verhärtet, dass kaum kein anderer Ausweg bleibt. Wenn die Rechtslage tatsächlich derart unklar und komplex ist, dann soll ein Gericht sie klären. Der externe Untersuchungsbericht, der Ende Oktober vorliegt, kann diese Klärung wohl nur bedingt leisten. Denn die VBL ziehen seine Objektivität schon jetzt in Zweifel. Sie werden ihr eigenes Gutachten aus der Schublade ziehen – und das rechtliche Verwirrspiel findet kein Ende.

Dass sich der Stadtrat Ende Oktober vom jetzigen Verwaltungsrat trennen wird, ist wohl unausweichlich. Es lässt sich erahnen, dass der externe Bericht für die VBL wenig schmeichelhaft ausfallen wird. Der neue Verwaltungsrat wird vor dem gleichen Dilemma stehen: Zahlen oder nicht zahlen? Ein gutes Ende in dieser leidigen Geschichte ist leider nicht in Sicht.