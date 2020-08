Multimedia-Story Ein Rundgang durch den «Kampus Südpol» in Kriens: Jetzt hat die Luzerner Musik ein neues Zuhause Die Musikhochschule und das Luzerner Sinfonieorchester sind offiziell im «Kampus Südpol» angekommen. Sie präsentieren je einen technisch ausgefeilten Neubau. Simon Mathis 26.08.2020, 19.32 Uhr

«Heute ist ein grosser Tag für die Musik in Luzern, wenn nicht in der Zentralschweiz.» Dieser Satz lag am Mittwochmorgen so manchem Referenten auf den Lippen. Am Mittwoch wurde der «Kampus Südpol» an der Krienser Arsenalstrasse den Medien präsentiert. «Kampus» – das ist eine Verkürzung der Bezeichnung «Kulturcampus». Im Gebäude des Kulturzentrums Südpol vertreten sind bereits die Musikschule Stadt Luzern und das Luzerner Theater. Zu diesen Institutionen gesellen sich nun auch die Musikhochschule Luzern sowie das Luzerner Sinfonieorchester (LSO) mit je einem eigenen Gebäude. LSO-Intendant Numa Bischof Ullmann brachte die neue Konstellation beim Rundgang auf den Punkt:

«Auf dem Kampus schreiten Musikschüler, Studenten und Profis direkt nebeneinander her, genau wie es sein sollte.»

Valentin Gloor, Direktor des Hochschuldepartements Musik, doppelte nach: «Hier ist ein einzigartiger Kultur- und Musikcluster entstanden. In einem ungeahnten Masse haben wir nun die Möglichkeit, miteinander zu arbeiten.» Das soll kein Lippenbekenntnis bleiben: «Wir wollen uns die Zeit nehmen, den Austausch zu pflegen. Ich bin mir sicher, in dieser Beziehung gibt es noch viele Schätze, die der Hebung harren.»

So sieht der Neubau der Musikhochschule von aussen aus.



Im Treppenhaus der Musikhochschule herrscht Sichtbeton vor.



Die Musikhochschule bietet Kapazität für 500 Studierende, 500 Personen in Weiterbildungen und 206 Mitarbeitende. Die Medienführung durch die Musikhochschule war gut besucht.

Im Bild Musikhochschule



Die Studentin Julia Steinhauser im Konzerstaal «Salquin» der Musikhochschule.



Der Konzertsaal bietet Platz für 280 Zuschauer.

Blick in den Publikumsraum des Konzertsaales.

Einer von vier «Klangtürmen» in der Musikhochschule. Sie laden zum Experimentieren mit Nachklangzeiten ein, die hier bis zu zehn Sekunden betragen sollen.



Die Räume sind markant beschriftet: Hier der Eingang zur Blackbox. Die Blackbox «Kosmos» ist vor allem für experimentelle, elektroakustische Musik vorgesehen ist.

Den Club «Knox» umweht eine Jazz-Atmosphäre.

Valentin Gloor, Direktor der Musikhochschule Luzern, führte durch das neue Gebäude.

Zwei Organistinnen Julia Stadelmann (Studentin) und Suzanne Z’Graggen (Dozentin) spielen den ersten Satz aus Julien Brets «Sonate Parisienne pour orgue à 4 mains» (2013).

Ein weiterer Proberaum der Musikhochschule, zur Rechten Schallpaneele und Vorhänge zur Lenkung des Klangs. Die Bibliothek der Musikhochschule bietet einerseits Bücher, aber auch ein «Music Lab» mit Tonträgern.

Zwei Wendeltreppen verbinden die beiden Stockwerke der Bibliothek. So sieht das neue Orchesterhaus des Luzerner Sinfonieorchester auf dem Kultur-Campus beim Südpol von aussen aus.

Der Konzertsaal des Luzerner Sinfonieorchsters ist das Herzstück des Neubaus. Der Saal ist mit Eiche verkleidet. Musiker des Luzerner Sinfonieorchesters spielen in einem der Proberäume.



Intendant Numa Bischof Ullmann erläuterte die Geschichte des Luzerner Sinfonieorchesters.



Auch die Luzerner Regierung war beim Rundgang vertreten. Bildungs- und Kulturdirektor Marcel Schwerzmann (parteilos) betonte:

«Musik ist viel mehr als schöne Unterhaltung. Sie ist eine wichtige Impulsgeberin für unser Leben, aber auch für den Fortschritt. Diesen Wert der Musik müssen wir noch erkennbarer machen.»

Dass auf dem Südpol-Areal nun fünf Institutionen an einem Ort beheimatet seien, stärke die Ausstrahlung der Kulturstadt Luzern über die Region hinaus, so Schwerzmann, der zudem den Konkordatsrat der Hochschule Luzern (HSLU) präsidiert.

Klangtürme laden zum Experimentieren ein

Der Neubau der Musikhochschule vereint die vier bisher getrennten Standorte und Institute an einem Ort. Das heisst: Klassik, Kirchenmusik, Jazz, Volksmusik, Neue Musik, Theorie, Komposition und Musikpädagogik unter einem Dach. Investorin ist die Pensionskasse Luzern. Wer den Neubau betritt, sieht zunächst vor allem eines: Beton. Dieser wirkt schlicht und kraftvoll, fast streng, die Architekten sprechen von einem «Kraftwerk für Musik», das mehr «Werkstatt sein soll als Schulhaus». Ordnendes Prinzip des Gebäudes sei der Klang, wie Fabian Kaufmann von den Büro Konstrukt Architekten erläutert. Die bis zu 30 Zentimeter dicken Betonmauern sorgen dafür, dass die Räume schalldicht sind. In den Proberäumen finden sich Akustikpaneele und Vorhänge, um den Klang zu lenken.

Das Gebäude verfügt über vier sogenannte Klangtürme, die sich vom Erd- bis zum obersten Geschoss erstrecken:

So sieht der Klangturm aus. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 26. August 2020)

Die Nachklangzeit, die bis zu zehn Sekunden beträgt, soll zu neuen Hörerlebnissen verhelfen und zum Experimentieren einladen. Das Gebäude wartet zudem mit drei grösseren Sälen auf, die auch für Darbietungen vor Publikum gedacht sind. Akustisches Glanzstück soll der Konzertsaal «Salquin» sein, der Platz für 280 Personen bietet. Im einzigen Raum, der mit Holz verkleidet ist, kann auch ein Sinfonieorchester proben. Wesentlich intimer wirkt der Club «Knox» mit Kleinbühnen-Flair, der eine eher eine jazzige Atmosphäre bietet und 100 Zuschauer fasst. Der dritte Saal ist die Blackbox «Kosmos», die vor allem auf experimentelle, elektronische Musik ausgerichtet ist. Zurzeit steht hier ein Sammelsurium an Pianos. Dieser Raum steht exemplarisch für das ganze Gebäude: Es wirkt noch halb leer, erst zaghaft belebt.

Für eine erste Belebung der Räume sorgt – wie könnte es anders sein – die Musik. Diverse junge Musiker zeigen ihr Können, so etwa die Studentin Julia Steinhauser an der Harfe, die mit zarten Klängen den ganzen Konzertsaal auszufüllen vermag. Im Club wird ein Beispiel gegeben für die so oft beschworene interdisziplinäre Zusammenarbeit: Das Puppenspiel zweier Schauspielerinnen des Luzerner Theaters wird «lüpfig» untermalt von Studenten der Musikhochschule.

Die «schönste Eiche» für den Probesaal

Direkter Nachbar der Musikhochschule ist das Luzerner Sinfonieorchester mit seinem neuen Orchesterhaus. Dessen Herzstück ist der Probesaal: An den fast zehn Meter hohen Raum wurden auch hohe Massstäbe gesetzt. «Er sollte einer der besten, wenn nicht der beste Probesaal in Europa werden», so Architekt Philipp Fischer. Verkleidet ist der Saal mit Eichenholz:

Der neue Probesaal des Luzerner Sinfonieorchesters im Orchesterhaus ist mit Eiche verkleidet – und soll zu den besten Europas gehören.

Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 26. August 2020)

«Die Eiche passt wunderbar an diesen Ort», sagt Intendant Numa Bischof. «Hat doch der berühmteste Luzerner Maler Robert Zünd den nahe gelegenen Eichwald festgehalten.» An das Eichenholz selbst sei man durch Zufall gekommen. Ein Gönner habe Bischof gefragt, ob das Holz für den Saal bereits feststehe. Nach der Verneinung habe der Mann gesagt: «Ich beschaffe Ihnen die schönste Eiche.»

Das Orchesterhaus soll auch Platz bieten für die Musikvermittlung. «Schon lange freuen wir uns darauf, musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu uns nach Hause einzuladen», so Johanna Ludwig, die den Fachbereich Musikvermittlung leitet. «Jetzt ist dieses Zuhause endlich da und wir freuen uns schon auf Besuch.» Ein Zuhause für die Zentralschweizer Musik soll nicht nur das Orchesterhaus, sondern der ganze Kampus Südpol sein. Dafür genügt die Infrastruktur allein nicht, wie Valentin Gloor festhält: «Es geht um mehr als nur die Hülle. Jetzt liegt es an uns, sie mit Musik zu füllen.»

Die offizielle Eröffnung findet vom 11. bis am 13. September statt.

Diese drei Häuser sind nun vereint im «Kampus Südpol»:

Inhaltsverzeichnis Musikhochschule

Orchesterhaus

Südpol

Baukosten: 81 Millionen Franken

Finanzierung: Investorin ist die Luzerner Pensionskasse. Die Musikhochschule mietet das Gebäude für 3,3 Millionen Franken im Jahr.

Architekten: ARGE Enzmann Fischer & Büro Konstrukt Architekten

Raumangebot: Die gesamte Geschossfläche beträgt 8000 Quadratmeter. Dazu gehören der Konzertsaal «Salquin» (280 Sitzplätze), Blackbox «Kosmos» (300 Personen), Club «Knox» (100 Personen) sowie Übungs-, Ensemble- und Unterrichtsräume, eine öffentliche Bibliothek, Verwaltungsbüros und das Bistro «Magnet».

Nutzung: 500 Studierende, 500 Personen in Weiterbildungen sowie 206 Mitarbeitende.

Geschichte: Für den Standort der neuen Musikhochschule waren einst noch andere Optionen im Gespräch: das Hotel Union (2007) und die Salle Modulable (2009). Im Jahr 2012 erteilte der Konkordatsrat der Hochschule Luzern grünes Licht für einen Neubau neben dem Kulturzentrum Südpol. 2014 wurde das Siegerprojekt erkoren, der Bau startete 2016. Vorgesehener Eröffnungstermin war 2019. Wegen Verzögerungen bei den Bauarbeiten musste er um ein Jahr verschoben werden. Mit der Eröffnung des zentralen Neubaus verlässt die Musikhochschule auch das altehrwürdige «Konsi» Dreilinden. (hb)

Baukosten: 10 Millionen Franken

Finanzierung: 90 Prozent der Kosten werden durch private Gönner und Mäzene übernommen. Ein Crowdfunding erbrachte fast 600 000 Franken. Der Kanton beteiligte sich mit rund 1 Million Franken aus dem Lotteriefonds.

Architekten: Enzmann Fischer & Büro Konstrukt

Raumangebot: Grosser Probensaal (370 Quadratmeter Grundfläche; knapp 10 Meter Raumhöhe) plus 10 kleinere Einzelprobenräume, die auch gemietet werden können.

Nutzung: Neben den – zum Teil öffentlichen – Proben führt das Sinfonieorchester im Orchesterhaus Kammermusik-Matineekonzerte sowie Veranstaltungen der Musikvermittlung durch. Dazu gehört etwa der alle 14 Tage stattfindende Drum-Circle, an dem alle mit oder ohne Vorkenntnisse mitmachen können. Geplant ist auch ein Publikumsorchester, in dem Konzertbesucher, die selbst ein Instrument spielen, Pult an Pult neben den Profis proben.

Geschichte: Seit vielen Jahren probt das Luzerner Sinfonieorchester im Untergeschoss des KKL. 2016 beschloss die Trägerstiftung, ein eigenes Probenhaus zu bauen. Man sammelte Geld im Rekordtempo – und vier Jahre später wird das Haus nun bereits eröffnet. (hb)

Eröffnung: 2008

Baukosten: 26 Millionen Franken, bezahlt durch die Stadt Luzern und die Stiftung Luzerner Theater.

Architekten: TGS Architekten

Raumangebot: Vier unterschiedlich grosse Veranstaltungsräume: Grosse Halle, Mittlere Halle, Kleine Halle, Club. Shedhalle (mit Bar), Bistro (mit Küche). Kleiner und grosser Saal für Musikschule. Proberaum Theater.

Nutzung: Öffentlich zugänglicher Mehrspartenkulturbetrieb für Performing Arts. Treffpunkt der jungen, kreativen Szene mit Konzerten, Clubnächten und zeitgenössischen Tanz- und Theaterveranstaltungen. Der Südpol ist zudem wichtiges Teilzentrum der Musikschule Stadt Luzern und dient als Lager- und Probenhaus des Luzerner Theaters. Räumlichkeiten werden auch für Privat-, Firmen- und Vereinsanlässe vermietet.

Geschichte: Als Ersatz für das 2008 geschlossene Kulturzentrum Boa wurde der frühere Schlachthof an der Arsenalstrasse in Kriens zu einem Kulturzentrum umgebaut. Das Sheddach erinnert noch an die alten Industriegemäuer. Darum herum gliedern sich die neuen, multifunktionalen Probe- und Aufführungssäle und werden von einer Fassade aus Polycarbonat zur Gesamtform eingefasst. (hb)