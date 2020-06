Ein Sitz – drei Kandidaten: Der Megger Gemeinderatssitz ist umkämpft Für den zweiten Wahlkampf treten ein Unabhängiger, eine FDP-Frau und ein SVP-Vertreter an. Es sei eine Kopfwahl, sind sich alle einig. Sandra Monika Ziegler 18.06.2020, 05.00 Uhr

Nach dem ersten Wahlgang gilt Karin Flück Felder für den zweiten Wahlgang als Favoritin. Die beiden Mitstreiter Kurt Hegele und Michael A. Birrer lassen sich die Chance nicht nehmen und treten ebenfalls nochmals an. Die Stimmenzahlen vom März 2020:

Der unabhängige Kandidat Kurt Hegele will sich in Meggen für zahlbare Familienwohnungen einsetzen: «Kleine Wohnungen hat es. Aber für eine junge Familie ist es fast unmöglich, eine günstige Wohnung zu finden. Gut die Hälfte der Jungfamilien zieht deshalb weg.» Das führe zwangsläufig zu einem demografischen Problem, so Hegele.

Kurt Hegele, unabhängig Bild: Pius Amrein (Meggen, 4. Juni 2020)

Als Familienmensch mit drei Kindern und fünf Enkelkindern ist es ihm wichtig, ein Meggen für alle zu haben. Aber haben die Jüngeren auf einen 63-Jährigen gewartet? «Wichtig ist nicht das Alter, sondern das Verständnis für die Probleme der Leute. Als aktiver Fussballer bin ich ein Teamplayer und nehme das sportlich. Als Unabhängiger hatte ich im ersten Wahlgang bereits ein sehr gutes Resultat.»

In Meggen laufe vieles gut, doch da und dort den Finger drauf und die Ohren offen zu halten, schade nie: «Es gibt immer demokratische Lösungen.» Der ehemalige Ringier–Geschäftsführer und heute selbstständige Berater will das Machtmonopol der FDP durchbrechen. Keine Partei im Rücken zu haben, sieht er als Vorteil. «Ich bin unabhängig, aber gut vernetzt. Es geht nicht um Frau oder Mann, auch nicht um Parteipolitik, sondern um Sachpolitik.» Sich brüsten mit einer neuen Wasserleitung oder einem neuen Schulhaus ist nicht sein Ding: «Das sind klare Gemeindeaufgaben, das gehört zur Infrastruktur.»

Als zweite Frau in den Gemeinderat will Karin Flück Felder. Setzt die FDP-Frau auf den Frauenbonus? «Nein, das hat nichts mit Bonus zu tun, sondern mit Ausgewogenheit.» Die 52-jährige Mutter von zwei Kindern sitzt seit 12 Jahren in der Controlling-Kommission und schätzt die Zusammenarbeit. Jetzt will sie ihre Erfahrungen im Gemeinderat einbringen. Zwar sei die Wahl eine Personenwahl, aber eine Partei im Rücken zu haben, sei trotzdem ein Vorteil. «Wer mich wählt, weiss, was zu erwarten ist und kennt auch meine liberale Denkweise.»

Karin Flück Felder, FDP Bild: Pius Amrein (Meggen, 4. Juni 2020)

Sich selber beschreibt sie als gradlinig, ehrlich und mit einem sozialen Herzen. «Sozial sein muss verdient werden. Als Betriebsökonomin will ich unternehmerisches Denken sozialverträglich umsetzen.» Karin Flück Felder ist in Meggen aufgewachsen. Für sie ist die Gemeinde Heimat, die Ortsentwicklung liege ihr am Herzen: «Meggen soll seinen Dorfcharakter mit den vielen Vereinen und Erholungsgebieten behalten können. Mit den Ressourcen, dazu zähle ich auch Steuergelder, ist sorgsam und nachhaltig umzugehen.» So könnte mit einer Kampagne die Attraktivität von Fotovoltaikanlagen auf den Dächern besser bekanntgemacht werden. Einem ungebremsten Wachstum steht sie kritisch gegenüber. Sie setzt auf zurückhaltendes Bevölkerungswachstum, was mit einer massvollen Ortsplanung erreicht werden könne.

Mit 37 Jahren ist er der jüngste Kandidat. Der SVP-Mann ist seit 16 Jahren politisch interessiert und präsidiert die Ortspartei. Der Wahlmegger ist seit 20 Jahren im Dorf unterwegs, ist IT-Unternehmer, verheiratet und Vater zweier Kinder. Michael Birrer will die demokratische Balance: «Wir sind die zweitstärkste Partei in Meggen und würden so einen grossen Wähleranteil im Gemeinderat vertreten.» Bisher schaffte es noch niemand von der SVP in den Gemeinderat; warum sollte es dieses Mal klappen? «Es ist eine Personenwahl, das ist meine Chance. Ich bin jung, habe unternehmerische Fähigkeiten und bin sehr gut vernetzt.»

Michael A. Birrer, SVP Bild: Pius Amrein (Meggen, 4. Juni 2020)

Für Birrer hat Meggen eine Vorbildfunktion, so etwa beim Projekt Energiegewinnung aus Seewärme. «Meggen könnte aber noch innovativer sein. Ein cleveres und zugleich nachhaltiges Experiment wäre es, Geld in die Rettung des Meggerwaldes zu investieren.»

Als grünen Politiker mag er sich dennoch nicht bezeichnen. «Nein, ich bin ein SVP-Vertreter. Das eine schliesst aber das andere nicht aus. Ohne Einbezug der Umwelt geht es nicht.» Birrer befürwortet Tempo 30 für die Schlösslistrasse: «Auf Schulwegen ist das besonders wichtig. Es braucht die richtigen Massnahmen am richtigen Ort.» Sich selber beschreibt er als liebevoll stur mit einem zarten Hang zum Libertarismus.