Ein Stück Kultur für Zuhause ab 20.30 Uhr live: «Aus der Stube, in die Stube – Streaming is Caring» In Zeiten von Covid-19 muss nicht ganz auf Kultur verzichtet werden. Mit den Web-Darbietungen der Initiative «Aus der Stube, in die Stube – Streaming is Caring» kann täglich Kultur erlebt werden.

Raissa Bulinsky 23.03.2020, 17.52 Uhr

Jeden Abend um 20.30 Uhr ein wenig Kultur ins Eigenheim bringen. Dies machte sich der Musiknetzwerk-Verein Other Music Luzern OML zum Ziel. Durch ihre Initiative «Aus der Stube, in die Stube – Streaming is Caring» kann man nun trotz Veranstaltungsverbot an kulturellen Darbietungen teilhaben. Ganz im Sinne von «Social Distancing» und «PleaseStayHome» können Konzerte sowie Beiträge aus Theater, Literatur oder Kunst durch eine Webübertragung vom Sofa aus genossen werden, wie OML mitteilt. Am heutigen Montagabend ist Poetry-Slammerin Luisa Viggiano aus Zug zu sehen.