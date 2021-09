Mattenhof und Schweighof feiern und zeigen sich den Kriensern

Ein Tag, zwei Quartierfeste «Endlich ist Leben da, die Aufbruchstimmung spürbar» – mit gleich zwei Feiern rücken die Krienser zusammen Zugtaufe, Bahnhof-Eröffnung, Tag der offenen Tür, Herbst-Fest: Die neusten Krienser Quartiere feiern auf zwei Plätzen. Die Politprominenz ist da – und viele gwundrige «Alt-Krienser». Roman Hodel 25.09.2021, 20.59 Uhr

Sie sind noch nicht fertig gebaut, die neusten Krienser Stadtquartiere Mattenhof und Schweighof. Doch vieles steht und funktioniert, der ausgebaute Bahnhof zum Beispiel seit gut einem Jahr. Nur war es mit dem Einweihen bislang etwas schwierig. Am Samstag wurde alles nachgeholt. Im Mattenhof, wo der Zugang nur mit Covid-Zertifikat möglich ist, drängen sich am Nachmittag die Festbesucher in den Gassen. Alphornbläser sorgen in dem urbanen Umfeld für den musikalischen und optischen Kontrast.

Bild: hor (Kriens, 25. September 2021)

Um 16.15 Uhr fährt eine S-Bahn-Komposition in den Bahnhof Kriens-Mattenhof ein. Am Rednerpult steht Regierungsrat Fabian Peter (FDP). Er sagt mit Blick auf die vielen Leute und den Festbetrieb das, was wohl alle denken: «Endlich ist Leben da, die Aufbruchstimmung spürbar.» Es bezieht sich selbstverständlich auf das neue Stück Stadt, aber auch ein bisschen auf die Pandemie, die das Leben runtergefahren hat. Projekte wie dieser Bahnhof seien «entscheidende Mosaiksteine», um die kombinierte Mobilität im urbanen Raum zu fördern – mehr ÖV, weniger Auto. Passend dazu fährt immer mal wieder ein Linienbus am Rednerpult vorbei.

Dann der grosse Moment: Der evangelisch-reformierte Pfarrer Karl Däppen und der römisch-katholische Pastoralraumleiter Bernhard Waldmüller weihen den Bahnhof ein. Toni Häne, Verwaltungsratspräsident der Zentralbahn, und der Krienser Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne) enthüllen an der S-Bahn-Komposition die Aufschrift «Stadt Kriens»:

Maurus Frey (links) und Toni Häne. Bild: hor (Kriens, 25. September 2021)

Getauft wird der Zug durch Schulkinder, und zwar mit Leitungswasser:

Bild: hor (Kriens, 25. September 2021)

«Heute feiern wir grossen Bahnhof für Kriens», sagt Frey und erwähnt, dass der Einwohnerrat die «repräsentative» Station mit Selbstbewusstsein genehmigt hatte. Die geschwungenen Perrondächer gaben wegen des Preisschilds ja ziemlich zu reden. Frey betonte, dass diese neue Welt ein Teil der Stadt sei:

«Liebe Schweighöflerinnen, Mattenhöflerinnen und bald auch Nidfelderinnen – ihr gehört alle zu Kriens!»

Viele Krienser fremdeln noch mit den neuen Stadtteilen

Die Aussage kommt nicht von ungefähr. Viele Krienserinnen und Krienser fremdeln noch mit den neuen Stadtteilen. «Oh ja, ich musste mir von meinen Kollegen einige Sprüche anhören, als ich unsere Umzug in den Schweighof bekanntgab», sagt der in Kriens aufgewachsene Daniel Schnyder (38). Er ist mit seiner Frau Petra (33) sowie den Töchtern Kim und Mascha am Samstagvormittag dabei, als der grosse Brunnen auf dem Schweighofplatz eingeweiht wird. Es ist der Auftakt zum Tag der offenen Tür hier.

Petra und Daniel Schnyder mit ihren Töchtern Mascha (links) und Kim. Bild: hor (Kriens, 25. September 2021)

Ebenfalls da sind Rita (70) und Beat (71) Rolli. Die beiden sind aus Zürich zugezogen und schwärmen von der guten ÖV-Anbindung und dem Seeblick aus ihrer Wohnung. Nur in Kriens selber seien sie selten. «Wir sind mit dem ÖV oder übers Freigleis schneller in Luzern.»

Rita und Beat Rolli. Bild: hor (Kriens, 25. September 2021)

Rundgänge mit Covid-Zertifikat sind begehrt

Anders als im Mattenhof ist das Festgelände im Schweighof frei zugänglich, einzig für die Rundgänge unter anderem im Zentrumsbau, wo Wohnen mit Dienstleistungen angeboten wird, braucht es das Covid-Zertfikat. Diese nutzen zahlreiche Besucherinnen und Besucher, um sich ein Bild von der Siedlung zu machen. Zum Beispiel Renate Schöbel (81) und Rita Bieri (66) aus Kriens. «Wir sind aus Gwunder hier», sagen die beiden. «Die Häuser sind schon sehr nahe beieinander, aber die Alterswohnungen sind toll.»

Blick in eine Musterwohnung im Zentrumsbau - Wohnen mit Dienstleistungen. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 25. September 2021)

Der Zentrumsbau gehört der Erbengemeinschaft Theiler-Buholzer und ist der Stolz von Vreni Theiler. Es gibt hier unter anderem Clusterwohnungen, in denen WGs für ältere Menschen möglich sind. «Leider hält sich das Interesse für diese noch in Grenzen», sagt sie. Ein Hingucker ist die Dachterrasse mit Seeblick, Kneipp-Anlage und Fitnesscenter:

Die Dachterrasse des Zentrumsbaus. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 25. September 2021)

Restaurant im Zentrumsbau ist geöffnet

Im Erdgeschoss befindet sich zudem ein neues öffentliches Restaurant. Es heisst 4 Johresyzte und wird von Safiullah Shahid geführt. Der Name 4 Johreszyte ist nicht nur an der saisonalen Speisekarte, sondern auch an der Einrichtung ablesbar, wie die Innenarchitektin Maja Klajnert erklärt: So repräsentieren etwa der dunkle Terrazzo-Boden und die Beizentische im Eingangsbereich den Winter, die tiefen Polstersessel in warmen Farben im hinteren Teil des Lokals hingegen den Herbst. «Im Schweighof wohnen nicht nur ältere Leute, sondern auch viele Familien mit Kindern - und alle sollen sich im 4 Johreszyte wohlfühlen», so Klajnert.

Blick in den Bistroteil des Restaurants 4 Johreszyte. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 25. September 2021)

Bei der Einweihung des Brunnens spricht Stadtpräsidentin Christine Kaufmann (Mitte). Sie gibt zu bedenken, dass die beiden neuen Quartiere nicht historisch gewachsen, sondern in den Köpfen von Architekten und Planern entstanden sind. «Sie sind verschieden, ergänzen sich aber.» Der lange Schnauf der Familie Theiler habe sich gelohnt. «Ich bin stolz, dass wir ein solches Quartier bei uns in Kriens haben», so Kaufmann.

Blick auf den Schweighofplatz mit dem neuen Brunnen. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 25. September 2021)

Vreni Theiler. (Bild: Patrick Huerlimann, Kriens, 25. September 2021)

Das hört Vreni Theiler gerne. Sie ist auf dem Areal aufgewachsen, ihre Familie hat hier während 150 Jahren Landwirtschaft betrieben. «Es war nie unser Ziel, das Land dem Meistbietenden zu verkaufen, sondern zusammen mit Investoren etwas Gutes für Kriens zu entwickeln», sagt sie. Nach 15 Jahren Planung und Bauzeit habe man einen Lebensraum für alle Generationen geschaffen. Doch so sehr sie auf einem Rundgang die modernen Wohnungen lobt, selber einziehen möchte sie trotz anfänglicher Absicht nicht. Sie sagt:

«Mir ist es wohl in unserem alten Bauernhaus.»