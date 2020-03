Ein ungewöhnliches Duo in der Luzerner Altstadt: Anita Lamparts Geschäftspartner ist ihr Grossvater Anita Lampart (24) und ihr Grossvater Stefan Studer (73) haben in der Altstadt eine Schmuckwerkstatt neu eröffnet. Die Aufgaben sind klar verteilt: Sie kreiert den Schmuck, er macht die Buchhaltung. Natalie Ehrenzweig 11.03.2020, 11.58 Uhr

In einer kleinen Seitengasse der Luzerner Altstadt, im Werchlaubengässli, ging am 1. Januar eine Ära zu Ende: Der Inhaber der Schmuckwerkstatt Kurt Schedler ging in Pension.