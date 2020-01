Eine Verletzte bei Auffahrkollision dreier Autos in Eschenbach Zwischen Buchrain und Inwil hat sich am Donnerstagabend eine Auffahrkollision zwischen drei Autos ereignet. Eine Lenkerin wurde verletzt.



24.01.2020, 13.45 Uhr

Die drei am Unfall beteiligten Autos. Bild: Luzerner Polizei, Eschenbach, 23. Januar 2020

(zim) Am Donnerstag kurz vor 18 Uhr geriet der Verkehr auf der Hauptstrasse in Eschenbach zwischen Inwil und Buchrain aufgrund der Lichtsignalanlage der Oberhofenkreuzung ins Stocken. Die zum Stillstand gekommenen Fahrzeuge wurden durch einen Autolenker zu spät wahrgenommen, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte.