Ein versöhnlicher Abschluss für Unihockey Luzern: Ligaerhalt ist geschafft Die Luzerner müssen das Entscheidungsspiel um den Ligaerhalt nicht mehr austragen. Ruedi Vollenwyder 15.03.2020, 19.03 Uhr

Der Luzerner Carlo Wildi (rechts) behauptet den Ball gegen den Moosseedorfer Marco Hertig für sich. Patrick Hürlimann / Patrick Huerlimann

Nach einem verknorksten Saisonstart mit vielen Widerwärtigkeiten und einer langen sieglosen Phase hat Unihockey Luzern (1. Liga) im neuen Jahr endlich das «auf die Platte» gebracht, was man vom Team erwarten durfte. Ausgerechnet gegen den Playout-Gegner Moosseedorf konnten die Luzerner den ersten Saisonsieg landen. Von da an ging es beim UH Luzern aufwärts. Zuvor mussten nicht nur die Spieler leiden. Auch Trainer Sergio Lämmlers mentale Stimmung war mehr als nur gedämpft. «Die vielen, teils knappen Niederlagen haben schon am Selbstvertrauen genagt. Das anvisierte Ziel Playoff mussten wir deshalb schon früh abhaken.» In den unumgänglichen Playout-Partien hätten es dann die Luzerner auf den eigenen Stöcken gehabt, den vorzeitigen Ligaerhalt zu sichern. Nach einer katastrophalen Vorstellung im ersten Spiel gegen Playout-Gegner Moosseedorf und der 3:8-Niederlage meldete sich Luzern eindrücklich zurück. Endlich konnte sich auch der Trainer freuen: «Beim 6:5-Sieg im Auswärtsspiel zeigte mein Team die beste Saisonleistung. Für mich ein versöhnlicher Abschluss.» Und erzwang so eine dritte Partie. Doch wegen des Corona-Virus kam es nicht zum finalen Spiel. «Diesen Entscheid gilt es zu respektieren. Die Gesundheit geht vor», findet Lämmler. «Ich hätte den wahrscheinlichen Ligaerhalt allerdings lieber auf dem Feld herausgespielt. Denn ich war überzeugt, dass wir diese Serie zu unseren Gunsten entschieden hätten.»