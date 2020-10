Reportage Ein Wahrzeichen der Entsorgung verschwindet: Jetzt wird's ernst mit dem Rückbau der KVA Ibach Bilder: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Oktober 2020) Bald verschwindet ein markanter Eckstein der Region Luzern: die Kehrichtverbrennungsanlage Ibach. Die erste Etappe ihres Rückbaus hat begonnen. Simon Mathis (Text) und Patrick Hürlimann (Bilder) 08.10.2020, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Es quietscht und rumpelt, wenn sich das gelbe Ungetüm über den Schotter wälzt: Der A-Rex, Europas grösster Rückbaubagger, bearbeitet zurzeit die stillgelegte Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Ibach. 300 Tonnen wiegt das Gefährt, 30 Tonnen allein der sogenannte Betonbeisser, der sich in den mittleren Teil der KVA gräbt. Der «Rex» wirkt tatsächlich wie ein Dinosaurier, der Biss für Biss das ehemalige Sozialgebäude des Komplexes auseinandernimmt. Schon seit Montag wird dieser älteste Teil der KVA rückgebaut. Im Video des Baustellenrundgangs erklärt Real-Geschäftsführer Martin Zumstein, was beim Abbruch geschieht:

«Rückgebaut, nicht abgebrochen», wie Real-Geschäftsführer Martin Zumstein während der Führung durchs Gelände betont. Das heisst: Der Bagger legt Wertstoffe – überraschend flugs und sorgfältig – zur Seite, damit sie später wiederverwertet werden können. Auch grössere Elemente wie Tanks reisst er mühelos aus der massiven Betonstruktur heraus. Eine Kamera am Beisser hilft dem Baggerlenker dabei, sich zurechtzufinden. Am Beisser befinden sich zudem mehrere Drüsen, die Wasser von sich geben. So wird der aufgewirbelte Staub gebunden, bevor er sich verbreitern kann.

Ein Bagger üblicher Grösse – neben dem A-Rex wirkt er fast wie ein Spielzeug – sortiert die gewonnenen Elemente und steht seinem grossen Bruder als Assistent zur Stelle. Das Sozialgebäude gehört zum ältesten Teil der KVA, der bereits in den 1970ern erstellt wurde (siehe Box). Sein Rückbau ist nur eine Etappe in einem aufwendigen Projekt, das die KVA dem Erdboden gleichmachen wird. Nur die Stützmauer gegenüber der Autobahn A2 soll bleiben – und das ehemalige Administrationsgebäude des Real. Dort wird das Luzerner Kantonsspital seinen Notfalldienst unterbringen, auf dem Areal soll die temporäre Zentrale der 144-Fahrzeuge entstehen. «Der Standort dafür ist ideal», sagt Martin Zumstein. «Er ist zentral gelegen und direkt an der Autobahneinfahrt.» Später wird die Zentrale dem Bypass weichen müssen.

49 Jahre KVA Ibach gehen zu Ende Die Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Ibach wurde 1971 in Betrieb genommen. Zuvor wurden die Siedlungsabfälle der Region in Deponien entsorgt, was die Umwelt stark belastete. Die damaligen Entscheidungsträger bauten die Anlage grösser als ursprünglich geplant. Mit gutem Grund: Denn die KVA musste mehr Kehricht verbrennen als angenommen. Schon 1972 lag die Abfallmenge bei 290 Kilogramm pro Person – das macht in der Region Luzern insgesamt 47'800 Tonnen. 2015 verbrannte die KVA gar 90'000 Tonnen Kehricht, was die Kapazitätsgrenze weit überschritt; gebaut wurde sie für nur 60'000 Tonnen pro Jahr. Der Betrieb der Anlage wurde 2015 eingestellt. Die Verbrennung von Kehricht erzeugt eine starke Abwärme. Diese wurde während vieler Jahre für die Beheizung des Luzerner Kantonsspitals, des Emmen-Centers sowie weiterer Liegenschaften in der Umgebung genutzt. Die Nachfolgeanlage Renergia in Perlen wurde im Sommer 2015 eingeweiht. Auch sie leitet die Abwärme weiter; nach Emmen, an die Wärmeversorgung im Rontal und an den Papierproduzenten Perlen Papier direkt in der Nachbarschaft.

Die Lage der KVA führt aber auch zu Herausforderungen beim Rückbau. Denn: Das Gebäude ist eingeklemmt zwischen A14 und Reusseggstrasse. Das wird es nötig machen, bei den folgenden Bauetappen Stahlvorhänge und Gerüste zur Autobahn hin zu installieren. So will man verhindern, dass Material auf die Fahrbahn fällt.

Obwohl die KVA auf ein fast 50-jähriges Bestehen zurückblicken kann: Dem Ende der Anlage trauere er nicht nach, sagt Zumstein. Man habe sich schon 2015 gebührend von ihr verabschiedet. Er weiss, dass ihr Verschwinden teilweise sogar herbeigesehnt wird. «Es gibt Leute in der Nachbarschaft, die schon lange darauf warten, dass der markige Bau verschwindet», sagt er mit einem Grinsen. Der Grund, warum der Rückbau erst fünf Jahre nach der Stilllegung beginnt, liegt im neuen Recyclingcenter Ibach begründet. Dieses wurde vor kurzem eröffnet, und auch die Administration von Real zog direkt neben das Center. Vorher war die Geschäftsleitung noch neben der KVA einquartiert.

Die KVA Ibach gespiegelt in einem der Fenster des neuen Recyclingcenters.

Beim Rundgang unzugänglich sind die Arbeiten in einem der drei Verbrennungskessel. Dessen Isolation enthält Asbest, der nun mit Staubsaugern weggeschafft wird. Um zum Kessel zu gelangen, muss man mehrere Schleusen durchqueren. Stattdessen führte der Rundgang auf das Dach der Anlage, wo die drei Kamine in die Höhe ragen. Hier oben weht ein rauer Wind – und selbst auf 45 Metern Höhe spürt man noch leicht die Erschütterungen, die der Riesenbagger verursacht.

Die Kamine selbst werden noch eine Weile zu sehen sein. Geplant ist, dass sie erst im Frühjahr 2021 fallen – gegen Ende der Rückbauarbeiten.

